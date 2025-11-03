Autofahrer fährt Fußgänger an und haut dann einfach ab

Am 02. November 2025, gegen 5.20 Uhr, ereignete sich in Gaißau, Vorarlberg, auf der Hauptstraße, ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten und Fahrerflucht.

In Vorarlberg erfasste ein Autofahrer einen Fußgänger und fuhr dann einfach davon.

Ein Fußgänger wollte auf Höhe der Bushaltestelle „Gaißau Grenze“ die Fahrbahn überqueren, als er von einem bislang unbekannten schwarzen SUV erfasst wurde, der von der Schweiz kommend in Richtung Bregenz unterwegs war. Der Fußgänger wurde dabei verletzt und nach eigenen Angaben über das Fahrzeug geschleudert.

Mann lief verletzt zu einem Wohnhaus

Der unbekannte Lenker des Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Der verletzte Fußgänger lief anschließend von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Bregenz und klingelte schließlich an der Haustüre eines Wohnhauses, wo der Hausbesitzer den Notruf verständigte. Der Mann wurde daraufhin von der Rettung vor Ort erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Zeugen werden gesucht

Die Polizei Höchst ersucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (vermutlich schwarzer SUV) machen können, sich unter der Telefonnummer +43 (o) 59133 8127 zu melden.