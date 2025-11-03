Österreicher verlor eine halbe Million Euro! Polizei warnt vor dieser SMS

Achtung: Kriminelle versenden derzeit vermehrt gefälschte SMS- und WhatsApp-Nachrichten, in denen vorgeblich die FinanzOnline-ID abläuft. Ein Oberösterreich erlitt dadurch einen Schaden von über einer halben Million Euro.

Seit einigen Tagen werden durch Kriminelle vermehrt wahllos SMS- und WhatsApp Nachrichten verschickt. Mitgeteilt wird, dass die FinanzOnline-ID abläuft und mittels eingefügtem Link verlängert werden kann. Dabei handelt es sich aber um eine dreiste Betrugsmasche. Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt.

Fake-SMS: Oberösterreich verlor eine halbe Million Euro an Betrüger

„In Folge, wenn Sie den Link aktivieren, werden Sie von den Betrügern angerufen und zur Installierung einer Fernzugriffs-Software aufgefordert. Die Täter übernehmen ihren Comupter samt ihrem Online-Banking“, informieren die Beamten. Vergangenen Freitag wurde dadurch bereits ein Opfer um den Betrag von über einer halben Million Euro geschädigt, heißt es in der Aussendung der LPD Oberösterreich.

Das sollten Betroffene tun

Wer eine solche SMS bekommt, sollte zunächst Ruhe bewahren. „Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen“, rät die Polizei. Betroffene werden aufgefordert, die Nachrichten mit Link zu ignorieren und den Beamten zu melden. „Erlauben Sie Fremden niemals Zugriff auf

ihren Computer“, appelliert die Polizei abschließend. Weitere Präventionstipps gegen Cyber-Kriminalität findest du hier.