Auf Heimweg verfahren: Betrunkener Lenker „wusste nicht, wo er war“

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Ungarn wurde am 2. November 2025 in St. Georgen im Attergau alkoholisiert am Steuer erwischt. Mit 2,04 Promille hatte er seinen Wagen nach einer Reifenpanne abgestellt.

Der Mann gab an, dass er aus Ungarn gekommen sei und nach Hause fahren wollte, habe sich jedoch verfahren.

Am Abend des 2. November wurde die Polizei St. Georgen im Attergau über einen möglicherweise beeinträchtigen Autofahrer in der Nähe einer Tankstelle in St. Georgen im Attergau (Oberösterreich) informiert. Im Zuge der Fahndung konnte der PKW im Bereich der L540 festgestellt werden.

Über 2 Promille: Betrunkener Lenker verlor Orientierung

Der 62-jährige Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Land hatte zuvor seinen PKW aufgrund einer Reifenpanne in diesem Bereich abgestellt. Der 62-jährige Ungar wirkte orientierungslos und wusste nicht, wo er war, berichtet die Polizei. Der Mann gab an, dass er aus Ungarn gekommen sei und nach Hause fahren wollte, habe sich jedoch verfahren. Ein Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,04 Promille. Der Führerschein wurde dem Lenker an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, der Mann wird angezeigt.