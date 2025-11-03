Quester meldet heute Insolvenz an

In Wien meldet heute, 3. November, der Baustoffhändler Quester, mit Sitz in Wien, Insolvenz beim Handelsgericht an. Genauer gesagt stellt der Baustoffhändler einen Antrag auf Sanierung ohne Eigenverwaltung.

Das Unternehmen teilte heute mit, dass beim Handelsgericht Wien ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt werde. Schon am Freitag wurde bekanntgegeben, dass es Schwierigkeiten bei dem Baustoffhändler gibt.

Quester hat 290 Mitarbeiter

Grund sei die „anhaltend negative Entwicklung der Bauindustrie“. Wie es mit der Firma, die 1934 gegründet wurde und 290 Mitarbeiter hat, weitergeht, entscheidet nun ein Insolvenzverwalter. Das frühere Familienunternehmen wurde seit 2005 dreimal verkauft und gehört seit Juni 2025 dem deutschen Sanierungsspezialisten Callista Private Equity. In den letzten zwei Jahren machte Quester laut Firmenbuch einen Verlust von sieben bzw. 15 Millionen Euro. Der Umsatz hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf 130 Millionen Euro halbiert

Arbeiterkammer hilft Angestellten

„Wenn der Betrieb insolvent wird, ist das für Betroffene im ersten Moment ein Schock. Wichtig ist: Überstürzen Sie nichts. Sie sind nicht allein – AK, Betriebsrat und Gewerkschaft werden Sie schnellstmöglich über die weiteren Schritte informieren. Wir stehen gemeinsam an Ihrer Seite und sorgen für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche“, erklärt AK-Insolvenzexperte Daniel Holzer.

Was Betroffene jetzt wissen müssen Weder der Antrag noch die Eröffnung des Sanierungsverfahrens beenden Ihr Arbeitsverhältnis

Solange das Arbeitsverhältnis aufrecht ist, müssen Sie weiterhin zur Arbeitsleistung bereit sein

Unentschuldigtes Fernbleiben kann zum Verlust von Ansprüchen führen – das gilt selbst dann, wenn Lohn/Gehalt nicht ausbezahlt wurde

AK kümmert sich um alles Weitere

Die AK kommt in deinen Betrieb. Sie bietet Ihnen kostenlose Unterstützung und Vertretung durch den gemeinsam mit dem ÖGB gegründeten ISA (Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen) an, damit die offenen Ansprüche so rasch als möglich geltend gemacht und als Insolvenz-Entgelt ausbezahlt werden können. Wenn besonders viele Arbeitnehmer:innen betroffen sind, organisieren Arbeiterkammer und Gewerkschaft gemeinsame Informationsveranstaltungen für alle Betroffenen. Dort erhalten Beschäftigte alle wichtigen Informationen und Unterstützung direkt vor Ort. „Wir wissen, wie belastend die Situation ist. Deshalb bündeln wir Kräfte und sind schnell vor Ort – rechtlich, organisatorisch und menschlich“, so Daniel Holzer.

Das sagt der AKV:

Eine Rückstellungserklärung ist eine Vereinbarung, bei der ein Gläubiger, in diesem Fall der frühere Eigentümer, schriftlich erklärt, dass er seine Forderungen vorerst nicht geltend machen wird. Im Sanierungsfall bedeutet das, dass die 27 Millionen Euro Forderungen des Eigentümers hintenangestellt werden. Das heißt, die Firma muss diese Schulden erst dann bezahlen, wenn alle anderen Gläubiger (die in den Sanierungsplan einbezogen sind) ihre Quote von 20 Prozent erhalten haben. Diese Rückstellung ist wichtig, weil sie die Finanzlage des Unternehmens auf dem Papier verbessert und zeigt, dass das Unternehmen die Quote von 20 Prozent für die externen Gläubiger tatsächlich erfüllen kann. Sie ist oft eine Bedingung dafür, dass ein Gericht oder die anderen Gläubiger einem Sanierungsplan zustimmen, da sie ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Unterstützung durch den früheren Eigentümer darstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 12:43 Uhr aktualisiert