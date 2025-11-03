Spendenaktion für armutsgefährdete Kinder findet wieder statt

Auch 2025 findet die Spendenaktion "Spielen Sie Christkind" statt, bei der man Geschenke an armutsgefährdete Kinder spendet.

Die Helfer des Samariterbundes teilen die Geschenkte an bedürftige Kinder aus.

„Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet und spürt rund um Weihnachten die eigene Situation besonders stark. Genau hier setzen wir mit unserer Aktion an.“, so der Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes, Reinhard Hundsmüller. Dieser ist, gemeinsam mit der Österreichischen Post, bereits zum 13. Mal Organisator dieser Spendenaktion.

©Österreichische Post AG Samariterbund-Geschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Post-Generaldirektor Walter Oblin.

Über 18.000 Geschenke für Kinder in Not

Im letzten Jahr hat die Aktion, die 2012 als kleine wohltätige Initiative ins Leben gerufen wurde, über 18.000 Geschenke gesammelt und verteilt. „Wir wollen Kindern und Familien zu Weihnachten Freude, Wärme und Zuversicht schenken.“ erklärt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG. „Deshalb übernehmen wir auch heuer wieder die logistische Umsetzung dieser wertvollen Aktion und sorgen dafür, dass jedes Geschenk sicher und rechtzeitig ankommt.“

So kannst du mitmachen:

Ein Geschenk im Wert von rund 20 bis 40 Euro besorgen und weihnachtlich verpacken.

Für den Versand das Päckchen gemeinsam mit einem kurzen Info-Zettel (z. B. Altersangabe) in eine neutrale Verpackung geben.

Auf das Paket gut sichtbar „#TeamChristkind“ schreiben oder ein Gratis-Versandetikett der Post aufkleben (www.post.at/geschenkpaket).

Das Geschenk bis 23. Dezember 2025 kostenlos in einer Postfiliale oder bei einem Post Partner abgeben.

Die Geschenke werden in der Weihnachtszeit von haupt- und ehrenamtlichen Samariter:innen sowie der Samariterjugend an Kinder aus sozialen Einrichtungen und armutsbetroffenen Familien verteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 11:16 Uhr aktualisiert