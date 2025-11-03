Großer Felsbrocken krachte mit voller Wucht auf Haus

In Tirol kam es in der Nacht bei Außervillgraten zu starken Regenfällen. Mehrere Gesteinsbrocken lösten sich dadurch.

Am 3. November 2025, um 0.30 Uhr lösten sich im Gemeindegebiet von Außervillgraten oberhalb eines Wohnhauses vermutlich aufgrund anhaltender Regenfälle im steilen und unwegsamen Gelände mehrere Gesteinsbrocken. Diese stürzten teilweise über das oberhalb des Wohnhauses angebrachte Sicherungs- bzw. Steinschlagnetz. Ein Gesteinsbrocken im Ausmaß von ca. 1 Kubikmeter prallte mit voller Wucht gegen die Außenfassade bzw. die Dachkonstruktion des Hauses, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde.

Schadenshöhe noch unbekannt

Weitere Gesteinsbrocken wurden durch das Fangnetz aufgefangen. Zudem beschädigten herabstürzende Steine den hinter dem Wohnhaus abgestellten Transporter an der Windschutzscheibe. Personen wurden nicht verletzt. Eine Polizeistreife der PI Sillian sowie die Freiwillige Feuerwehr Außervillgraten mit einem Fahrzeug und drei Mann fuhren unverzüglich zum Vorfallort und führten Erkundigungen und Erstmaßnahmen durch. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.