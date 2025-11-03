14 Millionen Euro Gesamtforderungen: Umwelttechnik Firma insolvent

Die Schuldnerin ist in der Entwicklung und dem Bau von Maschinen im Bereich Forst- und Umwelttechnik tätig. Weiters beschäftigt sich die Schuldnerin auch mit dem Service, der Reparatur, dem Handel und der Entsorgung von Fahrzeugen und Maschinen.

Insolvenzursachen:

Wie der KSV1870 erfahren hat, führt die Schuldnerin die nunmehrige Antragstellung auf einen Umsatzeinbruch bei der Vermietungsbranche sowie auf Zahlungsausfälle von Kunden zurück. Sie beabsichtigt eine Sanierung ihres Unternehmens und bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an. „Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin aufrechterhalten werden können“, so Alexander Greifeneder vom KSV1870. Die Angaben konnten in der kurzen Zeit vom KSV1870 noch nicht überprüft werden.

36 Dienstnehmer beschäftigt

Derzeit sind 36 Dienstnehmer bei der Schuldnerin beschäftigt. Als Aktiva wurde die Betriebsliegenschaften sowie offene Kundenforderungen angeben, welche allerdings an eine Bank zediert sind. Gemäß den vorgelegten Unterlagen sind von diesem Insolvenzverfahren derzeit 150 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 14 Mio. Euro betroffen, berichtet der AKV.