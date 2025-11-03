Die Ö3-Wundertüte kehrt wieder zurück
Alle Jahre wieder startet die Weihnachtsaktion "Ö3" Wundertüte, bei der ihr gleichzeitig eure alten Handys recyceln und etwas Gutes für Familien in Not tun könnt
Rund 7,9 Millionen Handys wurden bei den bisherigen Aktionen gespendet. Die Ö3-Wundertüte verwertet die gespendeten Handys umweltgerecht, und der Erlös kommt Familien in Not zur Gute. Jetzt startet das Weihnachtsevent wieder, und die Wundertüten werden per Post an die Haushalte versendet
Schulen und Unternehmen machen auch mit
Auch in der Schule wird das Thema als Schwerpunkt behandelt – Schulen nehmen auch an der Aktion teil und zudem werden Themen wie Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcen behandelt. Auch große Firmen wie Altstoffsammelzentren nehmen an der Aktion teil.
So einfach funktioniert die Ö3-Wundertüte
Alte, nicht mehr benötigte Handys in die von der Post zugesendeten Ö3-Wundertüte geben, und bei Postfilialen oder Postpartnern abgeben.