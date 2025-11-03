Die Ö3-Wundertüte kehrt wieder zurück

Alle Jahre wieder startet die Weihnachtsaktion "Ö3" Wundertüte, bei der ihr gleichzeitig eure alten Handys recyceln und etwas Gutes für Familien in Not tun könnt

Alte Handys können in die Ö3-Wundertüte gegeben werden.

Rund 7,9 Millionen Handys wurden bei den bisherigen Aktionen gespendet. Die Ö3-Wundertüte verwertet die gespendeten Handys umweltgerecht, und der Erlös kommt Familien in Not zur Gute. Jetzt startet das Weihnachtsevent wieder, und die Wundertüten werden per Post an die Haushalte versendet

Schulen und Unternehmen machen auch mit

Auch in der Schule wird das Thema als Schwerpunkt behandelt – Schulen nehmen auch an der Aktion teil und zudem werden Themen wie Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcen behandelt. Auch große Firmen wie Altstoffsammelzentren nehmen an der Aktion teil.