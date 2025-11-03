Skip to content
Region auswählen:
/ ©Screenshot APA Livestream
Bild auf 5min.at zeigt Christian Stocker.
Bundeskanzler Stocker konnte das Krankenhaus verlassen.
Österreich
03/11/2025
Weg der Besserung

Bundeskanzler Stocker hat das Krankenhaus verlassen

Bundeskanzler Christian Stocker wurde kürzlich operiert. Nun durfte er heute das Krankenhaus verlassen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Bundeskanzler Christian Stocker konnte am heutigen Montag das Krankenhaus verlassen. Er erholt sich nun zuhause weiter von der in der vergangenen Woche durchgeführten Rückenoperation und wird einige Zeit von dort aus arbeiten und die Amtsgeschäfte fortführen.

Bundeskanzler befindet sich auf dem Weg der Besserung

Dem Bundeskanzler geht es gut, er befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung. Er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal herzlich für die hervorragende Betreuung. Das Presseteam von Bundeskanzler Christian Stocker wird die Medienvertreterinnen und -vertreter weiterhin über den Gesundheitszustand des Bundeskanzlers informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 13:47 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: