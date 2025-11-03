Bundeskanzler Stocker hat das Krankenhaus verlassen

Bundeskanzler Christian Stocker konnte am heutigen Montag das Krankenhaus verlassen. Er erholt sich nun zuhause weiter von der in der vergangenen Woche durchgeführten Rückenoperation und wird einige Zeit von dort aus arbeiten und die Amtsgeschäfte fortführen.

Bundeskanzler befindet sich auf dem Weg der Besserung

Dem Bundeskanzler geht es gut, er befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung. Er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal herzlich für die hervorragende Betreuung. Das Presseteam von Bundeskanzler Christian Stocker wird die Medienvertreterinnen und -vertreter weiterhin über den Gesundheitszustand des Bundeskanzlers informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 13:47 Uhr aktualisiert