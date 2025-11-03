„Einmal noch in den eigenen Wald“: Tränen fließen bei letztem Wunsch

Theresia hatte einen letzten Wunsch: noch einmal ihren eigenen Wald sehen. Der Verein -Rollende Engel- machte das Unmögliche möglich. Trotz Schlamm, Kälte und schwerer Krankheit begleiteten sie Theresia zu ihrem Herzensort.

Theresia aus Schärding (Oberösterreich) befindet sich seit mehreren Wochen im Krankenhaus. Sie leidet an einer schweren, lebensverkürzenden Krankheit, welche „in großen Schritten“ voranschreitet, wie der Verein -Rollende Engel- berichtet. „Alle versuchen nur das Beste für sie zu tun“, heißt es weiter von den Wunscherfüllern.

Einmal noch den eigenen Wald erleben

Die Familie der Oberösterreicherin nutzt jede freie Minute, um sie im Krankenhaus zu besuchen. Zusammen wird in Erinnerungen geschwelgt. Dabei äußert Theresia einen letzten Wunsch: „Einmal noch in den eigenen Wald.“ Das Krankenhaus verständigt daraufhin den Verein -Rollende Engel-, der letzte Wünsche ermöglicht. Die Wunscherfüller treffen dann im Krankenhaus erstmals auf Theresia. Obwohl sie von ihrer Krankheit stark gekennzeichnet ist, kann sie ihren Herzenswunsch selbst aussprechen.

Wunscherfüller trotzen Herausforderungen

„Mit unserem rollenden Engel ging es zum Waldgrundstück der Familie. Hier pflanzte die Familie am Vortrag noch eigens einen Baum für ihre Mutter/Frau/Schwester. So gut es geht, fuhren wir mit unserem Auto zu. Doch bald mussten wir feststellen, dass wir scheitern. Viel zu viel Schlamm und zu weicher Boden“, berichtet der Verein -Rollende Engel- von Herausforderungen während der Fahrt. Und weiter: „Doch unser Team gibt nicht auf und beschließt, ihren Fahrgast mit der Trage an die Stelle, wo der Baum gepflanzt wurde, zu bringen. Mit viel Kraft, Geschick und Ausdauer kämpfen sie sich Knöchelhoch durch den Schlamm und schaffen es. Jetzt stehen sie direkt vor dem jungen Baum und auch alle Familienmitglieder haben sich zwischenzeitlich eingefunden. Sie begrüßen voller Freude unseren Fahrgast, der immer wieder für kurze Zeit die Augen öffnete.“

Familie schwelgt in Erinnerungen

Die Wunscherfüller und die Oberösterreicherin verweilen einige Zeit im Wald, hören der Natur zu und lauschen dem Wind, der durch die hohen Bäume weht. „Die Angehörigen nutzen diese Zeit um noch einmal mit Theresia zu sprechen, Fotos zu machen und alte Volkslieder anzuhören“, berichten die Wunscherfüller. Als die Familie schließlich beschließt aufzubrechen, wird noch darum gebeten, einen kurzen Zwischenstopp beim Haus von Theresia einzulegen.

©Verein Rollende Engel Mit der Fahrtrage ging es tief in den Wald hinein, wo die Familie noch einmal ein paar schöne, gemeinsame Stunden verbrachte. ©Verein Rollende Engel Auch ein kurzer Zwischenstopp beim Haus von Theresia wurde mit eingeplant.

Viele Tränen fließen

Auch diesen Wunsch erfüllt das Team des Vereins und kutschiert ihren Fahrgast mit der Fahrtrage direkt in ihren Garten, ganz nahe an den kleinen Goldfischteich heran. „Sie öffnet teilweise die Augen und die Umgebung wird noch einmal gründlich besichtigt. Ihr Gesundheitszustand schwindet und sie wird rasch immer müder“, erinnern sich die Wunscherfüller, die wissen, dass es nun Zeit ist zu gehen: „Daher beschließen wir, die Heimreise ins Krankenhaus anzutreten. Es kommt zur Verabschiedung, wo viele Tränen fließen.“

©Verein Rollende Engel Die Familie war stets bemüht, alles bestens für sie zu erledigen.