Viele Talente bei den AustrianSkills 2025

Der Wettbewerb "Austrian Skills" ging in Altmünster über die Bühne. Die Toptalente aus Gastronomie und Hotellerie konnten sich beweisen.

Von 30. Oktober bis 1. November fand in Altmünster die Staatsmeisterschaft der Berufe „AustrianSkills 2025“ für die Sparte Gastronomie und Tourismus statt. Die Sieger dürfen nächstes Jahr bei den „WorldSkills“, dem weltweiten Pendant teilnehmen.

Tourismus hat in Österreich Zukunft

Gerold Royda, Bundesausbildungsleiter der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie, zeigt sich begeistert von den Leistungen: „Diese jungen Menschen beweisen, dass der Tourismus in Österreich nicht nur Tradition, sondern vor allem Zukunft hat. Gerade in Zeiten, in denen der Tourismus um Nachwuchs kämpft, ist es umso wichtiger, jungen Talenten Sichtbarkeit und Anerkennung zu geben.“

©SkillsAustria Eine Bewerberin der Meisterschaftenin Aktion.

Was sind die AustrianSkills?

SkillsAustria ist ein gemeinnütziger Verein und agiert als österreichisches Kompetenzzentrum für Berufswettbewerbe und Talenteförderung in der Berufsbildung. Jährlich werden die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe von SkillsAustria veranstaltet.