Angekündigte Geiselnahme: Großeinsatz am Salzburger Hauptbahnhof

Ein Mann kündigt in Innsbruck eine Geiselnahme an – wenig später kommt es in Salzburg zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Spezialeinheiten stürmen einen Zug, Reisende werden zurückgehalten, der Bahnhof vorübergehend abgeriegelt.

Am frühen Montagnachmittag hat ein Großaufgebot der Polizei am Salzburger Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Er hatte zuvor in Innsbruck eine Geiselnahme angedroht und befand sich im Zug auf dem Weg dorthin. Der Zug war aus Wien kommend Richtung Tirol unterwegs, als die Ermittler in Salzburg zugriffen. Mehrere Streifenfahrzeuge sowie Spezialeinheiten standen bereit. Beim Halt in Salzburg holten die Beamten den Verdächtigen aus dem Zug. Laut ersten Informationen waren das Einsatzkommando Cobra, die grenzpolizeiliche Einheit Puma sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) beteiligt.

Bahnhof kurzzeitig gesperrt

Während des Einsatzes wurden beide Ausgänge des Hauptbahnhofs für kurze Zeit gesperrt. Reisende mussten warten, der Zugverkehr war punktuell beeinträchtigt. Die Lage beruhigte sich jedoch rasch.

Motiv unklar – Mann verhielt sich aggressiv

Zeugen berichten, der festgenommene Mann habe sich äußerst aggressiv verhalten. Zu seiner Identität ist bislang nichts bekannt. Noch ist unklar, wen er als Geisel nehmen wollte und warum. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 16:35 Uhr aktualisiert