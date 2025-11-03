Kinder im Waldviertel misshandelt: Mutter zu bedingter Haft verurteilt

Über Jahre sollen Kinder im Waldviertel geschlagen und eingesperrt worden sein. Nun wurde die Mutter verurteilt – weil sie die Gewalt ihres damaligen Partners nicht verhindert haben soll. Auch sie wurde offenbar misshandelt.

In Krems ist am Montag eine 44-jährige Waldviertlerin zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie von den massiven Misshandlungen ihrer Kinder durch ihren damaligen Lebensgefährten wusste – jedoch nicht einschritt. Die Frau wurde wegen Quälens oder Vernachlässigens unmündiger oder wehrloser Personen schuldig gesprochen. Ursprünglich war sie wegen Unterlassung angeklagt gewesen. Nach einer rechtlichen Neubewertung des Falls erfolgte nun der Schuldspruch wegen eines schwereren Delikts.

Kinder über Jahre eingesperrt und geschlagen

Der Ex-Lebensgefährte der Frau war bereits im September vor Gericht gestanden und – ebenfalls nicht rechtskräftig – zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklage soll der heute 49-Jährige zwischen 2009 und Dezember 2023 seine Stief- und leiblichen Kinder im Bezirk Gmünd geschlagen und in verschiedenen Räumen eingesperrt haben. Alle Opfer waren minderjährig.

Auch Mutter wurde Opfer

Nach Angaben aus dem Prozess soll auch die Kindsmutter selbst von dem Mann misshandelt worden sein. Mehrmals sei sie demnach über Nacht in einer Waschküche oder einem Holzlagerraum eingesperrt worden. Trotzdem wertete das Gericht ihr Verhalten als strafbar, weil sie ihre Kinder dem Mann ausgesetzt ließ und nicht einschritt.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Angeklagte verzichtete im Gerichtssaal auf ein Rechtsmittel. Von Seiten der Staatsanwaltschaft gab es keine Erklärung. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.