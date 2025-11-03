Nach europaweiter Fahndung: 35-jähriger Cannabis-Schmuggler überführt

Ein 35-jähriger Rumäne, der mutmaßlich 21 Kilogramm Cannabis nach Braunau geschmuggelt hat, wurde nach Spanien-Fahndung nach Österreich ausgeliefert. Er sitzt nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Haft.

Der Koordinierte Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Braunau führte in den Jahren 2023/2024 umfangreiche Ermittlungen gegen eine im Bezirk Braunau operierende, rumänische Tätergruppe, die große Mengen Suchtmittel in Verkehr gesetzt hat. Zahlreiche Personen wurden bereits im Jahr 2024 festgenommen und mittlerweile rechtskräftig verurteilt.

21 Kilogramm Drogen geschmuggelt

Im Zuge dieser Ermittlungen wurde auch ein 35-jähriger, vorbestrafter Rumäne ausgeforscht, der im Verdacht steht, mithilfe gefälschter Dokumente in den Jahren 2022 und 2023 zumindest 21 Kilogramm Cannabis- und Cannabisharz im Raum Mattighofen in Verkehr gesetzt zu haben, wobei er sich immer nur zeitweise in Österreich, Rumänien, Italien und Spanien aufhielt. Der Verdachtslage nach schmuggelte er einen überwiegenden Teil diese Suchtmittel mit verschiedenen Fahrzeugen von Spanien ausgehend in den Bezirk Braunau.

Nach EU-Haftbefehlt: Verdächtiger in Spanien festgenommen

In Folge von Fahndungsmaßnahmen wurde seitens der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ein europäischer Haftbefehl erlassen und konnte der Rumäne im Mai 2025 in Spanien lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Ende Oktober wurde er nunmehr am Luftweg der österreichischen Justiz ausgeliefert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.