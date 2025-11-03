Rüben-Entladung endet tödlich: Bauer in Niederösterreich erschlagen

Bei einem schweren Arbeitsunfall ist am Montag ein 46-jähriger Landwirt ums Leben gekommen. Beim Entladen eines Rübenanhängers wurde er von einer Bordwand getroffen und vom Ladegut verschüttet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 46-jähriger Landwirt ist am Montagvormittag in Loosdorf (Bezirk Melk) tödlich verunglückt. Der Mann hatte sein Traktorgespann auf dem Verladeplatz des Bahnhofs abgestellt, um Zuckerrüben zu entladen. Während des Vorgangs kam es zu dem folgenschweren Unfall. Nach Angaben der Polizei löste sich die Ladebordwand des Anhängers und traf den Landwirt mit voller Wucht. Anschließend wurde er von den herausschüttenden Rüben verschüttet.

Jede Hilfe kam zu spät

Zeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Auch der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ wurde zum Unfallort gerufen. Trotz rascher Hilfe konnte der 46-Jährige nicht mehr gerettet werden. Er erlag noch am Verladeplatz seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Arbeitsunfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach derzeitigem Stand nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 18:35 Uhr aktualisiert