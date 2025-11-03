Großraub bei EDV-Händler: Hunderttausende Euro Schaden

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Neufelden konnte nun ein schwerer Diebstahl sowie ein Betrugsfall in Oberösterreich geklärt werden.

Im Juli 2025 wurden aus einem Lager eines EDV-Händlers hochwertige Druckerprodukte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen konnte einem 25-jährigem Mann aus dem Bezirk Linz-Land nachgewiesen werden, dass er die Transportbescheinigungen der Druckerwaren fälschte, um diese länderübergreifend transportieren zu können. In weiterer Folge wurden die Produkte durch einen organisierten Spediteur im Ausland weiterverkauft.

25-Jähriger festgenommen

„Der 25-jährige Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und muss sich vor Gericht aufgrund schweren Diebstahls, Geldwäsche, Verleumdung und unbefugter Bildaufnahme verantworten. Weiters wird ein mitwirkender Geschäftsmann aufgrund von Hehlerei angezeigt, welcher dem 25-jährigen Beschuldigten eine Rechnung ausstellte, um die Produkte ins Ausland einführen zu können“, berichtet die Polizei.

Hunderttausende Euro Schaden

Durch mehrere Einvernahmen im Umfeld der international agierenden Firma stellte sich heraus, dass durch mehrere Mitarbeiter in Absprache wissentlich gefälschte Druckerpatronen an ahnungslose Käuferfirmen weiterverkauft wurden. Eine deutsche Firma erlitt dabei einen Schaden von über mehrere Hunderttausend Euro. Ein weiterer 55-jähriger Mann wurde aufgrund des gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.