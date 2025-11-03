Erstickungsgefahr bei Kinderkleidung: Sweater wird zurückgerufen

Eltern aufgepasst: Ein Kinder-Sweater mit Aufdruck „Don’t grow up, it’s a trap“ wird zurückgerufen. Lose Print-Teile können sich lösen und zur Erstickungsgefahr werden.

Der Textildiscounter Zeeman ruft einen Kinder-Sweater mit der Aufschrift „Don’t grow up, it’s a trap“ zurück. Der Artikel weist Sicherheitsmängel auf – Teile des aufgedruckten Motivs können sich lösen und verschluckt werden. Für Kinder besteht Erstickungsgefahr. Der Sweater erfüllt laut Hersteller die Sicherheitsanforderungen nicht und wurde daher vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

©Zeeman Dieser Sweater wird zurückgerufen

Diese Artikel sind betroffen Artikelnummer: 118756 – 11227

Verkaufszeitraum: 29. September 2025 bis 23. Oktober 2025

Hinweis: Die Artikelnummer befindet sich im Waschetikett innen und auf der Quittung.



Was Kunden tun sollen

Wer den Sweater gekauft hat, sollte ihn nicht weiter verwenden. Zeeman bittet darum, das Produkt in einer Filiale zurückzugeben. Der Kaufbetrag wird vollständig erstattet, ein Beleg ist nicht zwingend erforderlich. Bitte den Sweater sofort aus dem Kinderkleiderschrank entfernen.

Kontakt für Rückfragen

E-Mail: quality@zeeman.com

quality@zeeman.com Kundenservice Österreich: 0800 10 25 16

Mo–Fr, 09:00–17:00 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 18:48 Uhr aktualisiert