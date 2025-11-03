Skip to content
/ ©Zeeman
Bild auf 5min.at zeigt den Zeeman Laden
Zeeman ruft jetzt den Kinder Sweater zurück.
Österreich
03/11/2025
Rückruf

Erstickungsgefahr bei Kinderkleidung: Sweater wird zurückgerufen

Eltern aufgepasst: Ein Kinder-Sweater mit Aufdruck „Don’t grow up, it’s a trap“ wird zurückgerufen. Lose Print-Teile können sich lösen und zur Erstickungsgefahr werden.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Der Textildiscounter Zeeman ruft einen Kinder-Sweater mit der Aufschrift „Don’t grow up, it’s a trap“ zurück. Der Artikel weist Sicherheitsmängel auf – Teile des aufgedruckten Motivs können sich lösen und verschluckt werden. Für Kinder besteht Erstickungsgefahr. Der Sweater erfüllt laut Hersteller die Sicherheitsanforderungen nicht und wurde daher vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Bild auf 5min.at zeigt einen Sweater
©Zeeman
Dieser Sweater wird zurückgerufen

Diese Artikel sind betroffen

    • Artikelnummer: 118756 – 11227

    • Verkaufszeitraum: 29. September 2025 bis 23. Oktober 2025

    • Hinweis: Die Artikelnummer befindet sich im Waschetikett innen und auf der Quittung.

Was Kunden tun sollen

Wer den Sweater gekauft hat, sollte ihn nicht weiter verwenden. Zeeman bittet darum, das Produkt in einer Filiale zurückzugeben. Der Kaufbetrag wird vollständig erstattet, ein Beleg ist nicht zwingend erforderlich. Bitte den Sweater sofort aus dem Kinderkleiderschrank entfernen.

Kontakt für Rückfragen

  • E-Mail: quality@zeeman.com
  • Kundenservice Österreich: 0800 10 25 16
    Mo–Fr, 09:00–17:00 Uhr
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 18:48 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

