Erstickungsgefahr bei Kinderkleidung: Sweater wird zurückgerufen
Eltern aufgepasst: Ein Kinder-Sweater mit Aufdruck „Don’t grow up, it’s a trap“ wird zurückgerufen. Lose Print-Teile können sich lösen und zur Erstickungsgefahr werden.
Der Textildiscounter Zeeman ruft einen Kinder-Sweater mit der Aufschrift „Don’t grow up, it’s a trap“ zurück. Der Artikel weist Sicherheitsmängel auf – Teile des aufgedruckten Motivs können sich lösen und verschluckt werden. Für Kinder besteht Erstickungsgefahr. Der Sweater erfüllt laut Hersteller die Sicherheitsanforderungen nicht und wurde daher vorsorglich aus dem Verkauf genommen.
Diese Artikel sind betroffen
- Artikelnummer: 118756 – 11227
- Verkaufszeitraum: 29. September 2025 bis 23. Oktober 2025
- Hinweis: Die Artikelnummer befindet sich im Waschetikett innen und auf der Quittung.
Was Kunden tun sollen
Wer den Sweater gekauft hat, sollte ihn nicht weiter verwenden. Zeeman bittet darum, das Produkt in einer Filiale zurückzugeben. Der Kaufbetrag wird vollständig erstattet, ein Beleg ist nicht zwingend erforderlich. Bitte den Sweater sofort aus dem Kinderkleiderschrank entfernen.
Kontakt für Rückfragen
- E-Mail: quality@zeeman.com
- Kundenservice Österreich: 0800 10 25 16
Mo–Fr, 09:00–17:00 Uhr