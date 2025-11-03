Friedenslicht aus Bethlehem in Österreich angekommen

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem ist in Österreich eingetroffen. Am Flughafen Wien-Schwechat übernahm Friedenslichtkind Florian Mitter aus Vorderweißenbach das leuchtende Weihnachtssymbol, das aus der Geburtsgrotte Jesu stammt.

Wie jedes Jahr wurde das Friedenslicht in der Geburtsgrotte von Bethlehem entzündet – heuer vom 11-jährigen Jeries Fadi Khier aus einer christlichen Familie. Nach der Segnung durch den Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Pierbattista Kardinal Pizzaballa, trat die Flamme die Reise nach Österreich an. Nur wenige Stunden nach der Entzündung traf das Licht mit einem Linienflug von Austrian Airlines am Flughafen Wien-Schwechat ein, wo es vom oberösterreichischen Friedenslichtkind Florian Mitter offiziell übernommen wurde. Der Ministrant und Harmonikaspieler wird das Licht nun in ganz Österreich weitergeben.

„Frieden geschieht durch die Herzen der Menschen“

Patriarch Pizzaballa betonte vor Ort die Kraft dieses Symbols – besonders angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten:

„Es ist sehr wichtig, dass dieses Licht aus einem so verwundeten Land kommt. Frieden geschieht durch die Herzen der Menschen. Darum müssen wir dieses Zeichen in die Welt tragen.“

Das Friedenslicht stehe für „die Morgenröte nach einer langen Nacht“.

Bedeutung in Zeiten globaler Krisen

Auch ORF-Oberösterreich-Landesdirektor Klaus Obereder unterstrich die Aktualität des Friedenssymbols: „In einer Zeit voller Konflikte und Unsicherheiten erinnert uns das Friedenslicht daran, dass Frieden möglich ist und wir alle Verantwortung tragen.“ Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer bezeichnete das Friedenslicht als „starkes Zeichen der Hoffnung“ und lobte die jahrzehntelange Tradition.

Seit 1986 weltweite Tradition

Das ORF-Friedenslicht wurde 1986 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer internationalen Friedensaktion entwickelt. Jedes Jahr bringen Pfadfinderinnen und Pfadfinder die Flamme weiter in die Welt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 20:27 Uhr aktualisiert