Sonniger Dienstag: Hochdruck bringt goldenes Herbstwetter

„Hochdruckeinfluss ist am Dienstag für den Ostalpenraum wetterbestimmend. Das bedeutet meist sonniges und trockenes Wetter. Maximal dünne Wolkenschleier in höheren Schichten zieren den Himmel. Inneralpine Frühnebel sowie lokale Nebel im Donautal sind nicht beständig und lösen sich bereits am Vormittag rasch auf. Es weht nur schwacher Wind. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 15 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.