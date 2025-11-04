Brand in Ennser Firma: Vier Arbeiter im Krankenhaus

In Enns (Bezirk Linz-Land) kam es am Montagabend zu einem Brand in einer Firma. Vermutlich löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Vier Arbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Am Montag, dem 3. November 2025, geriet gegen 18 Uhr in einer Firma in Enns ein thermischer Schmelzofen in Brand. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, kam es „vermutlich aufgrund einer technischen Ursache“ zu dem Feuer. Derzeit wird von einem technischen Defekt im Bereich des Schmelzofens ausgegangen. Die Isolierung rund um den Ofen fing Feuer und verursachte eine starke Rauchentwicklung.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehren

Die Freiwillige Feuerwehr Enns sowie die Freiwillige Feuerwehr Ennsdorf rückten umgehend aus und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Vier Arbeiter ins Krankenhaus gebracht

Arbeiter, die erste Löschversuche unternommen hatten, atmeten Rauchgase ein. „Vier Arbeiter (näheres unbekannt), welche Erstlöscharbeiten durchführten, wurden zur Abklärung einer möglicherweise leichten Rauchgasvergiftung von der Rettung in umliegende Krankenhäuser verbracht“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.