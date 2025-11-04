Tierische Retter gesucht – Tierschutz Austria startet Aufruf

Noch sieben Tage können Feuerwehren und Polizei ihre spektakulärsten Tierrettungen einsenden. Die mutigsten Einsätze werden am 2. Dezember im Tierschutzhaus Vösendorf geehrt.

Mut, Nervenstärke und Herz: Tierschutz Austria sucht Österreichs tierischste Helden! Noch bis 11. November 2025 können Feuerwehren und Polizeiinspektionen ihre bewegendsten Tierrettungseinsätze einsenden. Ob Katze im Motorraum, Hund im Fluss oder Schlange im Badezimmer – diese Einsätze zeigen, dass Retten weit über den Menschen hinausgeht. Am 2. Dezember 2025 werden die besten Geschichten im Tierschutzhaus Vösendorf feierlich ausgezeichnet.

„Feuerwehrleute sind oft auch Tierretter“

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft Feuerwehrleute in ganz Österreich auch Tiere retten – und welche Kreativität und Ausdauer sie dabei zeigen“, erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Mit der Aktion will der Verein den Einsatzkräften danken und ihre oft unterschätzten Leistungen sichtbar machen. Jede eingereichte Geschichte trägt dazu bei, das Bewusstsein für Tierschutz und Menschlichkeit zu stärken.

Besondere Auszeichnung für Einsatzkräfte

Ein Highlight der diesjährigen Ehrung: Erstmals wird die mutigste Feuerwehrfrau Österreichs ausgezeichnet. Damit setzt Tierschutz Austria ein starkes Zeichen für Frauen im Einsatzdienst. Außerdem erhält die 50. einreichende Feuerwehr oder Polizeiinspektion eine exklusive, kostenlose Führung durch das Tierschutzhaus Vösendorf – für bis zu 20 Personen.

So können Feuerwehren mitmachen Teilnehmen ist ganz einfach: Eine kurze Einsatzbeschreibung, gerne mit Foto, per E-Mail an

📧 ehrung@tierschutz-austria.at

senden.

🕛 Einsendeschluss: 11. November 2025, 0:00 Uhr

🎉 Gala & Ehrung: 2. Dezember 2025, 17:00 Uhr, im Tierschutzhaus Vösendorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 10:48 Uhr aktualisiert