Supermarktangestellte hielten aggressiven Dieb fest

Bedienstete der Polizeiinspektion Purkersdorf wurden am 3. November 2025, gegen 8.05 Uhr, zu einer Lebensmittelfiliale in Purkersdorf alarmiert, da dort ein aggressiver Ladendieb festgehalten wurde. Der 32-jährige rumänische Beschuldigte war von zwei Angestellten der Filiale auf frischer Tat ertappt und anschließend festgehalten worden. Er soll versucht haben, mehrere Flaschen Spirituosen und Kaffee im mittleren dreistelligen Gesamtwert zu stehlen, ehe er von den beiden Angestellten angehalten wurde.

Dieb wollte sich mit Gewalt befreien

Obwohl der Beschuldigte sich immer wieder mit Gewalt zu befreien versuchte, wobei ein Angestellter Verletzungen leichten Grades erlitt, konnten die Angestellten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich bei der durchgeführten Einvernahme geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.