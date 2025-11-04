Primark ruft jetzt dieses Babyprodukt zurück

Und täglich grüßt der Produktrückruf... Nun ruft Primark ein Produkt für Babys zurück.

Erst kürzlich hat Woolworth ein Kinderprodukt zurückgerufen. Jetzt warnt der nächste Diskonter vor einem fehlerhaften Artikel. Österreichweit werden Schnullerclips von Primark beanstandet.

Diese Schnullerclips können gefährlich sein

„Wir haben erfahren, dass die Produkte nicht unseren üblichen hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Produkte sind nicht vollständig konform mit den relevanten Sicherheitsstandards für Schnullerclips“, heißt es seitens Primark.

Die Produktdaten: Produkt: Schnuller-Clip

Verkäufer: Primark

Name: 2er-Packung Schnullerclip (2pk Soother Clip)

Modell: Baby Bear (Kimball-Nr. 69489), Balloon (Kimball-Nr. 80010)

Verkauf: März – September 2025

Produkt bitte nicht verwenden

„Bitte stelle die Verwendung des Produkts sofort ein. Bitte gib das Produkt in einer unserer Primark-Filialen zurück“, schreibt der Diskonter in einer Aussendung. Ein Kaufbeleg ist nicht nötig. Das zurückgegebene Produkt wird vollständig rückerstattet. Nähere Informationen können per E-Mail unter helfen.at@help.primark.com angefordert werden.