Gleich mehrere Drogenhändler festgenommen

Aufgrund eines Hinweises führten die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität an der genannten Örtlichkeit eine Observation durch. Im Verlauf der Observation konnten innerhalb kurzer Zeit drei Personen festgestellt werden, die das Gebäude jeweils nur für kurze Zeit betraten. Die drei Personen wurden angehalten, und bei allen konnten Suchtmittel aufgefunden werden.

Mehrere Personen festgenommen

Zwei der Personen gaben an, in einer Wohnung einer Frau Cannabis erworben zu haben. Zudem erklärten die beiden Abnehmer, bereits mehrfach von zwei Männern aus derselben Wohnung Suchtmittel gekauft zu haben. Beim Verlassen der Wohnung konnte die 38-jährige Frau (StA.: Ungarn) angehalten und festgenommen werden. In der Wohnung wurden etwa 50 Gramm Cannabis sowie Bargeld sichergestellt. Die Frau zeigte sich im Zuge der Einvernahme geständig, belastete jedoch einen 27-jährigen und einen 30-jährigen Mann. Beide Männer konnten noch am selben Tag in der Wohnung angetroffen und festgenommen werden.

Drei Kilo Cannabis verkauft

Der 30-jährige Mann (StA.: Marokko) zeigte sich bei der Einvernahme geständig und gab an, in den vergangenen sieben Monaten rund drei Kilogramm Cannabiskraut verkauft zu haben. Der 27-jährige Mann (StA.: Algerien) verweigerte ein Geständnis. Beide Männer wurden in die Justizanstalt eingeliefert. Die 38-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wien wurde hinsichtlich einer Verfügung kontaktiert.

Heroin aufgefunden

Ein 37-jähriger Mann konnte im Zuge laufender Ermittlungen von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität unter Observation gestellt werden. Dabei beobachteten die Polizisten den Mann bei mehreren Suchtmittelübergaben und nahmen ihn schließlich fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten 15,9 Gramm Heroin sowie 800 Euro Bargeld. Im Rahmen weiterer akribischer Ermittlungsarbeit konnte zudem die Aufenthaltsadresse des 37-Jährigen ausgeforscht werden. Dort stellten die Einsatzkräfte weitere 121 Gramm Heroin und rund 1.000 Euro sicher. Der Mann (StA.: Serbien) wurde festgenommen.