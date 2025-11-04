Kostenfalle Lebensversicherung: So könntest du Geld zurückbekommen

Gewisse Kostenklauseln bei Lebensversicherungen sollen nicht rechtlich sein. So könntest du Geld zurückbekommen.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) führt seit Mai 2023 eine Sammelaktion in Zusammenhang mit intransparenten Kostenklauseln bei kapitalbildenden Lebensversicherungen. Nach Rechtsansicht des VKI sind verrechnete Kosten, die nicht wirksam vereinbart wurden, zurückzuerstatten.

Sammelaktion

Aktuell werden aussichtsreiche Gespräche mit der Versicherungsbranche zu einer möglichen außergerichtlichen Lösung für die Teilnehmer der Sammelaktion geführt. Sollte keine Einigung erzielt werden, prüft der VKI eine gerichtliche Durchsetzung. Eine Anmeldung zur Sammelaktion ist noch bis 31. Dezember 2025 auf der Website des VKI möglich.

Hast du eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja Nein Noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Diese Verträge sollen geprüft werden

Die Verrechnung von Kosten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsverträgen bedarf einer Vereinbarung. Eine solche Vereinbarung muss die Kostenbelastung für Kund:innen ausreichend klar und transparent darstellen. Nach Ansicht des VKI ist dies bei vielen Verträgen, die vor dem 01.01.2007 geschlossen wurden, unzureichend erfolgt. Die Versicherungswirtschaft vertritt hingegen die Rechtsansicht, dass Lebensversicherungsverträgen zwingende Regelungen nach versicherungsmathemathischen Grundsätzen zu Grunde liegen, die bei der Verrechnung von Kosten zur Anwendung kommen.

VKI geht vielleicht vor Gericht

Der VKI und die Versicherungswirtschaft befinden sich derzeit in aussichtsreichen Gesprächen für eine außergerichtliche Lösung der Kostenthematik. Sollte es im Rahmen der Gespräche wider Erwarten zu keiner Einigung kommen, wird der VKI eine gerichtliche Durchsetzung prüfen. Die Sammelaktion für betroffene Konsument:innen startete bereits 2023.