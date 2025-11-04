Skip to content
/ ©pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Bierglas.
Falsches Etikett: Auf einem alkoholhaltigem Bier steht „Alkoholfrei“.
Österreich
04/11/2025
Falsches Etikett

Produktwarnung für dieses Bier: Supermärkte stellten Verkauf bereits ein

Für das Produkt "Stella Artois, 5 % Alkohol, 330ml" gibt es aktuell eine Warnung. Der Grund: Manche Flaschen weisen ein falsches Rückenetikett auf, nämlich "alkoholfrei" statt "alkoholhaltig". 

von Anja Mandler
2 Minuten Lesezeit(268 Wörter)

Die Firma InBev Austria hat heute, 4. November, eine Produktwarnung für den Artikel Stella Artois, 5 % Alkohol, 330ml veranlasst, wie die AGES informiert. Der Grund: Bestimmte Flaschen weisen ein falsches Rückenetikett auf, nämlich „alkoholfrei“ statt „alkoholhaltig“. Betont wird jedoch, dass die betreffenden Produkte grundsätzlich sicher und zum Verzehr geeignet sind. Die Informationen auf der Außenverpackung und das Vorderseiten-Etikett seien korrekt und weisen den Alkoholgehalt korrekt aus. Das Rückseiten-Etikett weist die irreführende Information auf, das Produkt sei alkoholfrei. Als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Verbraucher habe man sich deshalb dazu entschieden, die Warnung zu veröffentlichen, heißt es.

Produktwarnung: Dieser Artikel ist betroffen

Produkt: Stella Artois, 5% Alkohol, 330ml, Einweg-Glasflasche, verkauft im 6er-Gebinde
Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.07.2026
Kennziffer/ Charge: 52, 19:40 bis 20:26
Hersteller: InBev Belgium, 21 Boulevard Industriel, Belgium, 1070 Brussels
Verkauft von: Billa. Billa Plus, ADEG, Spar

Das betroffene Produkt war im Einzelhandel nur in 6er-Gebinde erhältlich. Es ist ausgeschlossen, dass einzeln erworbene Flaschen betroffen sind, informiert das Unternehmen.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Bier der Marke Stella Artois.
©InBev Belgium
Für dieses Produkt gibt es eine Warnung.

Supermärkte stellten Verkauf bereits ein

„Das Produkt wurde ab August 2025 in allen Bundesländern in Filialen von BILLA Plus, ADEG und SPAR verkauft. BILLA Plus, ADEG und SPAR haben den Verkauf des Produktes mit den falschen Rücketiketten bereits eingestellt“, informiert die AGES. Das Getränk an sich ist jedoch zum Verzehr geeignet. „Achten Sie auf die Angaben auf der Außenverpackung des Behältnisses und das weiße Vorderseiten- und Flaschenhalsetikett, welche die korrekten Angaben aufweisen“, betont das Unternehmen und äußert abschließend auch einen wichtigen Appell: „Stellen Sie sicher, dass das Getränk nicht in die Hände von Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum, Schwangere, Personen, die aus individuellen gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol konsumieren sollten, oder, die beabsichtigen ein Fahrzeug/ schwere Maschinen in Betrieb zu nehmen, gerät.“ Für weitere Informationen können sich Kunden per Mail verbraucher.service@ab-inbev.com an das Unternehmen wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 15:44 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

