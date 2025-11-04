Produktwarnung für dieses Bier: Supermärkte stellten Verkauf bereits ein

Für das Produkt "Stella Artois, 5 % Alkohol, 330ml" gibt es aktuell eine Warnung. Der Grund: Manche Flaschen weisen ein falsches Rückenetikett auf, nämlich "alkoholfrei" statt "alkoholhaltig".

Die Firma InBev Austria hat heute, 4. November, eine Produktwarnung für den Artikel Stella Artois, 5 % Alkohol, 330ml veranlasst, wie die AGES informiert. Der Grund: Bestimmte Flaschen weisen ein falsches Rückenetikett auf, nämlich „alkoholfrei“ statt „alkoholhaltig“. Betont wird jedoch, dass die betreffenden Produkte grundsätzlich sicher und zum Verzehr geeignet sind. Die Informationen auf der Außenverpackung und das Vorderseiten-Etikett seien korrekt und weisen den Alkoholgehalt korrekt aus. Das Rückseiten-Etikett weist die irreführende Information auf, das Produkt sei alkoholfrei. Als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Verbraucher habe man sich deshalb dazu entschieden, die Warnung zu veröffentlichen, heißt es.

Produktwarnung: Dieser Artikel ist betroffen Produkt: Stella Artois, 5% Alkohol, 330ml, Einweg-Glasflasche, verkauft im 6er-Gebinde

Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.07.2026

Kennziffer/ Charge: 52, 19:40 bis 20:26

Hersteller: InBev Belgium, 21 Boulevard Industriel, Belgium, 1070 Brussels

Verkauft von: Billa. Billa Plus, ADEG, Spar Das betroffene Produkt war im Einzelhandel nur in 6er-Gebinde erhältlich. Es ist ausgeschlossen, dass einzeln erworbene Flaschen betroffen sind, informiert das Unternehmen.

Supermärkte stellten Verkauf bereits ein

„Das Produkt wurde ab August 2025 in allen Bundesländern in Filialen von BILLA Plus, ADEG und SPAR verkauft. BILLA Plus, ADEG und SPAR haben den Verkauf des Produktes mit den falschen Rücketiketten bereits eingestellt“, informiert die AGES. Das Getränk an sich ist jedoch zum Verzehr geeignet. „Achten Sie auf die Angaben auf der Außenverpackung des Behältnisses und das weiße Vorderseiten- und Flaschenhalsetikett, welche die korrekten Angaben aufweisen“, betont das Unternehmen und äußert abschließend auch einen wichtigen Appell: „Stellen Sie sicher, dass das Getränk nicht in die Hände von Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum, Schwangere, Personen, die aus individuellen gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol konsumieren sollten, oder, die beabsichtigen ein Fahrzeug/ schwere Maschinen in Betrieb zu nehmen, gerät.“ Für weitere Informationen können sich Kunden per Mail verbraucher.service@ab-inbev.com an das Unternehmen wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 15:44 Uhr aktualisiert