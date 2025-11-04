Netzwerkprobleme: Große Störung bei HoT
Beim Mobilfunkanbieter HoT kommt es aktuell zu Ausfällen und Störungen. Grund sind laut ersten Informationen Netzwerkprobleme. An der Behebung des Problems wird gearbeitet.
Nutzer berichten aktuell vermehrt von Störungen beim Mobilfunkanbieter HoT. Auch gegenüber 5 Minuten berichten einige Leser von Problemen. „Wollte euch mitteilen das HoT enorme Probleme in ganz Österreich hat. Telefonie, Internet usw. das seit ca. 40 min“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Auch auf der Plattform allestörungen.at werden am Dienstagnachmittag vermehrt Meldungen diesbezüglich verzeichnet.
Netzwerkprobleme führen zu Störungen bei HoT
Grund für die Ausfälle sind laut ersten Informationen Netzwerkprobleme. „Derzeit kommt es aufgrund von Netzwerkproblemen zu sehr langen Wartezeiten auf unserer Hotline. Wir arbeiten bereits auf Hochtouren an der Lösung des Problems“, teilt der Kundenservice diesbezüglich mit. Wann die Störung wieder behoben ist kann aktuell noch nicht gesagt werden.