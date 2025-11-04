Netzwerkprobleme: Große Störung bei HoT

Beim Mobilfunkanbieter HoT kommt es aktuell zu Ausfällen und Störungen. Grund sind laut ersten Informationen Netzwerkprobleme. An der Behebung des Problems wird gearbeitet.

Aktuell kommt es vermehrt zu Störungen beim Mobilfunkanbieter HoT.

Aktuell kommt es vermehrt zu Störungen beim Mobilfunkanbieter HoT.

Nutzer berichten aktuell vermehrt von Störungen beim Mobilfunkanbieter HoT. Auch gegenüber 5 Minuten berichten einige Leser von Problemen. „Wollte euch mitteilen das HoT enorme Probleme in ganz Österreich hat. Telefonie, Internet usw. das seit ca. 40 min“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Auch auf der Plattform allestörungen.at werden am Dienstagnachmittag vermehrt Meldungen diesbezüglich verzeichnet.

Netzwerkprobleme führen zu Störungen bei HoT

Grund für die Ausfälle sind laut ersten Informationen Netzwerkprobleme. „Derzeit kommt es aufgrund von Netzwerkproblemen zu sehr langen Wartezeiten auf unserer Hotline. Wir arbeiten bereits auf Hochtouren an der Lösung des Problems“, teilt der Kundenservice diesbezüglich mit. Wann die Störung wieder behoben ist kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Welches Handy hast du? iPhone Samsung Nokia Huawei Xiaomi Google Pixel ein anderes Ich habe kein Handy Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 16:55 Uhr aktualisiert