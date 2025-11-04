Vor Augen des Kollegen: Arbeiter bei Forstunfall schwer verletzt

In Nikolsdorf kam es am 4. November bei Holzbringungsarbeiten zu einem schweren Forstunfall. Ein 31-jähriger Arbeiter wurde von einem gespanntem Seil einer Seilwinde am Oberkörper getroffen und schwer verletzt.

Am Vormittag des 4. November ereignete sich im steilen Gelände unterhalb eines Forstweges in Nikolsdorf (Osttirol) ein Forstunfall. Mit einem Bagger samt direkt angebrachter Seilwinde wurden von zwei Arbeitern (beide Österreicher) Holzbringungsarbeiten durchgeführt. Als ein 43-Jähriger einen Baumstamm mit der Seilwinde in Richtung Forstweg ziehen wollte, blieb dieser hängen und konnte nicht weitergezogen werden. Der Fahrer ließ das Zugseil nach und wechselte den Standort mit seinem Bagger um den Zugwinkel zu ändern.

31-Jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

Der zweite Arbeiter, ein 31-Jähriger, ging währenddessen zum hängengebliebenen Baumstamm und bearbeitete diesen mit der Motorsäge um das Weiterziehen mit der Seilwinde zu erleichtern. Als dieser mit der Motorsäge schnitt, rutschte der Baumstamm im steilen Gelände talwärts. Dadurch wurde das lose Zugseil der Winde straffgezogen. Das Seil traf und verletzte den 31-Jährigen im Bereich des Oberkörpers schwer.

Kollege leistete erste Hilfe

Der 43-Jährige Baggerfahrer leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Verletzte wurde durch die Crew des Notarzthubschraubers per Tau geborgen, am Zwischenlandeplatz in Nikolsdorf erstversorgt und in das BKH Lienz geflogen. Weiters stand die Bergrettung Lienz mit 7 Mann und einem Bergrettungsnotarzt sowie die Polizei Lienz im Einsatz.