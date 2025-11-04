Ausgesperrt: Arbeiter will durch Fenster ins Haus und stürzt in die Tiefe

In Kramsach stürzte am 4. November ein 25-jähriger Arbeiter beim Versuch, über ein Fenster in ein Haus zu gelangen, aus rund vier Metern Höhe auf einen Ziegelbrunnen. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am 4. November 2025, gegen 13.30 Uhr, führten zwei Arbeiter im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Kramsach (Tirol) Renovierungsarbeiten durch. In der Mittagspause sperrten sich die beiden Arbeiter aus den Räumlichkeiten aus.

25-Jähriger stürzt in die Tiefe

Einer der beiden, ein 25-jähriger Österreicher, versuchte das gekippte Fenster des Badezimmers, im ersten Stock, von außen zu öffnen, um in das Haus zu gelangen. Dafür wurde eine Aluminiumleiter gegen das Wohnhaus gelehnt, die sein 16-jähriger Arbeitskollege festhielt. Der 25-Jährige stieg nach oben und versuchte das Fenster zu öffnen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus rund 4 Metern Höhe auf einem am Boden eingebauten „Ziggelbrunnen“.

Kollege leistete Erste Hilfe

Der zweite Arbeiter leistete nach dem Sturz umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Durch den Sturz zog sich der 25-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.