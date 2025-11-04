Kind verletzt: 9-Jähriger auf Schutzweg von Auto erfasst

Am frühen Nachmittag des 4. November lenkte ein 50-jähriger Slowake seinen PKW auf der B171 im Gemeindegebiet von Zams (Tirol) in Fahrtrichtung Landeck. Zur selben Zeit befand sich eine Gruppe von Kindern auf Höhe eines dort befindlichen Schutzweges.

9-Jähriger von Auto erfasst

Als sich der 50-Jährige mit seinem Fahrzeug dem Schutzweg näherte bzw. diesen gerade passieren wollte, fuhr plötzlich ein neunjähriger Bub, der Teil dieser Gruppe war, ohne vorherige Ankündigung mit seinem Scooter auf den Schutzweg. Trotz sofortiger Bremsung konnte der PKW-Lenker die Kollision nicht verhindern und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind.

Kind wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Junge kam dabei zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen. Anwesende Passanten leisten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Im Anschluss wurde der 9-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins BKH Zams gebracht.