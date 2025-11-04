Auto kollidierte mit LKW: Feuerwehr im Einsatz

Am 4. Oktober 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwechat gleich zweimal zu Einsätzen gerufen: Nach einem Brandeinsatz am Vormittag folgte um 11.38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B10 Richtung Schwechat.

Dieses Mal lautete das Alarmstichwort „T1 Verkehrsunfall – Verletzte“ auf der B10 in Fahrtrichtung Schwechat.

Dieses Mal lautete das Alarmstichwort „T1 Verkehrsunfall – Verletzte“ auf der B10 in Fahrtrichtung Schwechat.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Schwechat bereits am Vormittag des 4. Oktober zu einem Brandeinsatz alarmiert worden war, erfolgte um 11.38 Uhr ein weiterer Einsatz. Dieses Mal lautete das Alarmstichwort „T1 Verkehrsunfall – Verletzte“ auf der B10 in Fahrtrichtung Schwechat.

Auto kollidierte mit LKW

Vor Ort zeigte sich, dass es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW und einem LKW gekommen war. Die Bundesstraße war zu diesem Zeitpunkt bereits in beiden Fahrtrichtungen durch die Polizei gesperrt, sodass die Einsatzkräfte umgehend mit der Beseitigung der Unfallstelle beginnen konnten. Die beiden Fahrzeuge wurden mithilfe des Abschleppfahrzeuges, geborgen und an einem sicheren Ort abgestellt. Anschließend wurden die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt.

Feuerwehr im Einsatz

Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr beim Reifenwechsel der Sattelzugmaschine, da diese durch den Unfall einen Reifendefekt erlitten hatte. Hierzu wurde das Fahrzeug mithilfe von Hebekissen angehoben. Abschließend wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 21:20 Uhr aktualisiert