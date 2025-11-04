Bis zu 20 Grad: Am Mittwoch kämpft sich die Sonne durch

Am Mittwoch sorgt Hochdruckeinfluss für meist sonniges und trockenes Wetter. Nebel und Hochnebel treten vor allem in Tälern und im Donautal auf. Die Temperaturen steigen von minus 4 Grad am Morgen auf 10 bis 20 Grad am Nachmittag.

Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 4 und 7 Grad, tagsüber werden 10 bis 20 Grad erreicht.

Am Mittwoch dominiert Hochdruckeinfluss das Wetter in Österreich. Trotz einiger dünner Schichtwolken in höheren Lagen zeigt sich meist die Sonne, während es in inneralpinen Becken, Tälern sowie im Donautal und Teilen des östlichen Waldviertels zunächst nebelig oder hochnebelartig trüb ist.

Bis zu 20 Grad am Mitteoch

Im Tagesverlauf lockert der Nebel auf, und der Wind frischt in Wien, Niederösterreich, Burgenland und den Föhnregionen an der Alpennordseite mäßig aus Ost bis Süd auf, sonst bleibt er schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 7 Grad, am Nachmittag steigen die Werte auf 10 bis 20 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Westen des Landes.