Bei Wanderung: Wienerin (82) verirrte sich im Dunkeln am Plöckenstein

Eine 82-jährige Wanderin aus Wien hat sich am Montagabend im Gemeindegebiet von Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) verirrt. Die Polizei konnte sie nach einer Suchaktion unversehrt, aber unterkühlt retten.

Ein gemütlicher Wandertag im oberösterreichischen Mühlviertel nahm für eine 82-jährige Wienerin ein unerwartetes Ende. Die Frau war am Dienstag, dem 4. November, von Oberschwarzenberg in Richtung Plöckenstein unterwegs. Nach einer Rast auf dem Gipfel machte sie sich gegen 14.30 Uhr auf den Rückweg. Doch der Rückweg dauerte länger als gedacht: „Da sich aufgrund körperlicher Erschöpfung die Wandergeschwindigkeit verringerte, wurde es bereits dunkel und sie verlor die Orientierung“, heißt es vonseiten der Beamten.

Orientierung verloren

Im dichten Wald verlor die erfahrene Wanderin schließlich die Orientierung. Da sie ihren Weg nicht mehr fand, verständigte sie telefonisch ihren Unterkunftgeber. Dieser reagierte sofort und alarmierte die Polizei. „Die 82-Jährige konnte unversehrt, allerdings unterkühlt gerettet werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.