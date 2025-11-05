Influenza auf dem Vormarsch – so viele Österreicher lagen flach

Laut aktueller Auswertung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wurden vergangene Woche (KW 44) insgesamt 58.407 Krankmeldungen wegen grippaler Infekte registriert. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 54.571 Fälle. Auch die Zahl der echten Grippefälle (Influenza) ist von 380 auf 444 gestiegen. Am stärksten betroffen sind Wien (17.695 Fälle) und Oberösterreich (10.515 Fälle). In der Steiermark und Tirol verzeichnen die Ärzte ebenfalls mehr Krankmeldungen. Auch in Kärnten spürt man den Anstieg deutlich, hier waren zuletzt 2.700 Personen wegen grippaler Infekte krankgemeldet. Die Woche davor, also Kalenderwoche 43, brachte mit 72.897 grippalen Infekten den bisherigen Höchstwert dieses Herbsts. Trotz des Anstiegs bleibt die Lage stabil. Die meisten Erkrankten erholen sich innerhalb weniger Tage. Dennoch zeigt sich: Der Herbst bringt die typische Welle an Erkältungen, Grippe und Atemwegserkrankungen mit sich.

©ÖGK Vergleich KW 43/2025 und 2024: Mehr Grippe- und Infektmeldungen, Covid-Fälle weiter rückläufig. ©ÖGK Aktuelle ÖGK-Daten: In Kalenderwoche 44/2025 wurden 58.407 Krankmeldungen wegen grippaler Infekte verzeichnet – deutlich mehr als im Vorjahr.

„Höhepunkt der Influenza-Saison steht noch bevor“

Während sich die Infekte ausbreiten, erinnert die ÖGK daran, dass die Grippewelle ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat. „Der Höhepunkt der Influenza-Saison steht noch bevor. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit einer Grippeimpfung vor schweren Verläufen und dem Risiko eines Krankenhausaufenthalts wirksam zu schützen. Die Impfung ist kostenlos und muss jedes Jahr entsprechend der aktuellen Virusstämme aufgefrischt werden. Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld – insbesondere vulnerablen Menschen“, erklärt Dr.in Ida Aringer, stellvertretende Chefärztin der ÖGK.

Covid weiter rückläufig

Weniger stark zeigt sich der Trend bei Covid-19: Mit 3.008 Krankmeldungen in der vergangenen Woche liegt die Zahl deutlich unter jener des Vorjahres (9.283). Seit 1. Juli 2023 ist Covid-19 keine meldepflichtige Erkrankung mehr. Die tatsächliche Verbreitung lässt sich daher vor allem über das Abwassermonitoring nachvollziehen. Aktuelle Daten sind auf abwassermonitoring.at abrufbar.