©Ernst Weiss / APA picturedesk.com
Das Bild auf 5min.at zeigt den Basketballspieler Jakob Pöltl
Jakob Pöltl in Action: Er kann sich über 600 absolvierte Spiele in der amerikanischen Liga freuen.
Toronto
05/11/2025
Jubiläum

Österreicher feiert seinen 600. Einsatz in der NBA

Der Wiener Jakob Pöltl konnte zu seinem 600-Spiele-Jubiläum am Dienstag einen Sieg feiern. Nach kurzer Verletzungspause steht er nun wieder am Court.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

„Es ist schon eine coole Sache, dass ich 600 Spiele in der NBA absolviert habe“, kommentierte Jakob Pöltl im Gespräch mit der APA sein Jubiläum. „Hoffentlich werden es noch einige mehr“, sagt der Center, der für die Toronto Raptors spielt.

Comeback nach Rückenproblemen

Nachdem Pöltl nun drei Spiele wegen Rückenprobleme verpasst hatte, spielte er am Dienstag (Ortszeit) wieder für knappe 20 Minuten gegen die Milwaukee Bucks. Nachdem Spiel ließ er wissen, dass es ihm mit dem Rücken „soweit gut“ gehe.

