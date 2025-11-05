Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt die Abschlussklasse der Polizeischule Vorarlberg
Der Abschlussjahrgang 2025 der Vorarlberger Polizeischule ist nun bereit für den Dienst im Land.
Altach/Vorarlberg
05/11/2025
Hoher Frauenanteil

Polizei-Personalrekord in Vorarlberg

Über Personalzuwachs kann sich die Polizei in Vorarlberg freuen. Noch nie zuvor hatte die Polizei so viele Dienstnehmer. Auch der Frauenanteil ist auf Rekordniveau.

Am 4. November wurden 31 Polizeischüler in Altach, Bezirk Feldkirch ausgemustert, nach ihrer abgeschlossenen Grundausbildung treten sie nun ihren Dienst im Land an. Für Nachwuchs ist auch gesorgt, denn zeitgleich wurden 59 Anwärter angelobt, und starten somit in die Ausbildung.

Personalziele werden erfüllt

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) freut sich: „Die bundesweite Personaloffensive zeigt auch in Vorarlberg Wirkung.“ Landespolizeidirektorin Uta Bachmann ergänzt: „Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen sehr herzlich zum Abschluss und wünsche denjenigen, die im September mit der Polizeischule begonnen haben, eine erfolgreiche Ausbildung.“

Auch Frauenanteil auf Rekordniveau

Derzeit versehen 1.167 Bedienstete ihren Dienst in der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Davon sind 1.072 Polizistinnen und Polizisten im exekutiven Dienst tätig, 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen in der Verwaltung. Nach 87 Aufnahmen im Jahr 2024 begannen heuer 98 Frauen und Männer ihren Dienst bei der Polizei. Mit einem Frauenanteil von 37 Prozent liegt Vorarlberg im bundesweiten Vergleich an der Spitze aller Landespolizeidirektionen.

