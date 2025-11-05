Von Goldraub bis Drogenfund: Polizei deckt brisanten Mehrfachfall auf

Ein 30-jähriger Osttiroler soll Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro aus einer Wohnung in Iselsberg gestohlen haben. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei nicht nur das Diebesgut, sondern auch Drogen.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lienz konnten im Zuge von Ermittlungen einen 30-jährigen Österreicher ausforschen, welcher im Verdacht steht im September 2025 aus einem Tresor einer Wohnung in Iselsberg Goldmünzen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages gestohlen zu haben. „Der Mann wird außerdem verdächtigt, mit einer widerrechtlich erlangten Bankomatkarte Anfang Oktober 2025 einen niederen vierstelligen Eurobetrag behoben zu haben“, berichtet die Polizei.

Drogen bei Hausdurchsuchung gefunden

Im Zuge einer am 3. November 2025 durchgeführten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Beschuldigten konnten ca. 300 g Cannabiskraut, Rückstände von weiteren Suchtmitteln sowie Suchtmitteluntensilien sichergestellt werden. „Im Zuge einer ersten Vernehmung zeigte sich der 30-Jährige umfassend geständig. Er wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, so die Polizei.