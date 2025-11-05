Supermond: Österreicher werden heute Nacht Zeugen von Himmelsspektakel
Heute Abend lohnt sich ein Blick in den Himmel. Österreicher können Zeugen eines spektakulären Naturphänomens werden: dem Supermond, dem größten Vollmond des Jahres.
Der November startet mit einem besonderen Himmelsspektakel. Der Mond erreicht nämlich am heutigen Mittwochabend nämlich nicht nur seine Vollmondphase, sondern befindet sich gleichzeitig auch besonders nah an der Erde. Konkret beträgt die Distanz um 23.16 Uhr nur noch 356.834 Kilometer, wie auf der Webseite timeanddate.de informiert wird. Dadurch erscheint er knapp sieben Prozent größer als im Durchschnitt und ist damit ein sogenannter Supermond. Besonders gigantisch wirkt er vor allem direkt nach seinem Aufgang oder kurz vor dem Untergehen. Warum aber wirkt er so groß? Grund ist ein optisches Täuschungsphänomen. Zuletzt gab es einen Supermond am 17. Oktober 2025.
Was ist ein Supermond?
Ein Supermond ist ein astronomisches Phänomen, bei dem der Vollmond oder Neumond in seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde besonders nahe kommt. Dabei erscheint der Mond größer und heller als gewöhnlich. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Mond sich in der Phase des Perigäums (nächster Punkt zur Erde) befindet und gleichzeitig ein Voll- oder Neumond ist.
Werdet ihr euch den Supermond ansehen?
Häufig gestellte Fragen:
Wenn der Mond unserer Erde besonders nahe kommt, wirkt er am Nachthimmel deutlich größer und heller als sonst. Trifft dieses Himmelsereignis auf einen Vollmond oder Neumond, sprechen Astronomen von einem sogenannten Supermond.
Der Mond umrundet die Erde auf einer elliptischen Bahn. Diese Form sorgt dafür, dass sich sein Abstand im Laufe seiner rund 29-tägigen Reise immer wieder verändert.
Ja. Sofern es die Wetterbedingungen zulassen, könnt ihr den nächsten Super-Vollmond am 5. November 2025 bewundern.