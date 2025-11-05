Supermond: Österreicher werden heute Nacht Zeugen von Himmelsspektakel

Heute Abend lohnt sich ein Blick in den Himmel. Österreicher können Zeugen eines spektakulären Naturphänomens werden: dem Supermond, dem größten Vollmond des Jahres.

Der größte Vollmond des Jahres 2025 ist am 5. November zu sehen

Der November startet mit einem besonderen Himmelsspektakel. Der Mond erreicht nämlich am heutigen Mittwochabend nämlich nicht nur seine Vollmondphase, sondern befindet sich gleichzeitig auch besonders nah an der Erde. Konkret beträgt die Distanz um 23.16 Uhr nur noch 356.834 Kilometer, wie auf der Webseite timeanddate.de informiert wird. Dadurch erscheint er knapp sieben Prozent größer als im Durchschnitt und ist damit ein sogenannter Supermond. Besonders gigantisch wirkt er vor allem direkt nach seinem Aufgang oder kurz vor dem Untergehen. Warum aber wirkt er so groß? Grund ist ein optisches Täuschungsphänomen. Zuletzt gab es einen Supermond am 17. Oktober 2025.

Was ist ein Supermond? Ein Supermond ist ein astronomisches Phänomen, bei dem der Vollmond oder Neumond in seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde besonders nahe kommt. Dabei erscheint der Mond größer und heller als gewöhnlich. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Mond sich in der Phase des Perigäums (nächster Punkt zur Erde) befindet und gleichzeitig ein Voll- oder Neumond ist.

©Adobestock Zuletzt gab es im Oktober 2024 einen Supermond.