Abstimmung beendet: So geheimnisvoll ist das Tier des Jahres

Winzig, flink und ein Meister der Tarnung: Das Mauswiesel ist nicht nur das kleinste Raubtier der Welt, sondern auch ein wichtiger Akteur im heimischen Ökosystem.

Kaum zu glauben, dass ein ausgewachsenes Mauswiesel gerade einmal 12 Zentimeter lang sein und rund 30 Gramm wiegen kann. Manche Männchen erreichen allerdings beachtlichere Maße: Bis zu 25 Zentimeter Körperlänge und 200 Gramm Gewicht sind möglich. Damit gehört das Mauswiesel, Mustela nivalis, zu den kleinsten, aber wohl beeindruckendsten Vertretern der Marderfamilie. Schlank, elegant und mit einem extrem flexiblen Körper ausgestattet, sind die Tiere perfekt dafür gebaut, sich durch kleinste Höhlen und Gänge zu zwängen. Das Fell zeigt sich meist braun oben, weiß unten. In alpinen Regionen und im hohen Norden wechselt es im Winter komplett ins Weiß – ein raffinierter Tarnmechanismus, wie ihn auch das Hermelin nutzt.

Einzelgänger mit Jagdinstinkt

Mauswiesel führen ein Leben auf Solopfaden. Sie besetzen kleine Territorien, die eng an ihre wichtigste Beute gebunden sind: Kleinnager. Dank hervorragender Sinne und Flexibilität jagen sie auch unterirdisch durch enge Gangsysteme. Die Tiere sind überwiegend dämmerungsaktiv, aber nicht wählerisch — auch Tag- und Nachtaktivität ist möglich. Ihre Verstecke suchen sie in Wurzelhöhlen, Steinspalten oder verlassenen Bauen anderer Tiere. Während der Paarungszeit von Frühling bis Spätsommer werden die Reviere kurzzeitig für Artgenossen geöffnet. Männchen streifen dann nomadisch umher, auf der Suche nach paarungsbereiten Weibchen.

Appetit eines Mini-Räubers

Trotz ihrer Größe sind Mauswiesel wahre Energiebündel:

Sie müssen täglich ein Drittel ihres Körpergewichts fressen. Auf ihrem Speiseplan stehen vor allem Wühlmäuse, aber auch:

andere Mausarten & Spitzmäuse

kleine Vögel

Insekten

Reptilien

Würmer

Beeindruckend: Selbst ausgewachsene Kaninchen können Mauswiesel überwältigen. Doch sinkt der Bestand der Wühlmäuse, schrumpfen auch die Mauswieselbestände.

Gefährdet vor allem durch Lebensraumverlust

In intakten Landschaften sind die Bestände stabil. Doch moderne Landwirtschaft, Zerschneidung der Landschaft und Straßenverkehr setzen ihnen zu. Das Mauswiesel schätzt naturnahe Wälder, Wiesen, Heckenlandschaften und strukturreiche Felder — Lebensräume, die vielerorts seltener werden.

Naturfreunde gesucht: Beobachtungen melden

Da Mauswiesel scheu und schwer zu entdecken sind, bittet der Naturschutzbund um Mithilfe: Wer eines sieht, soll Beobachtungen mit Foto auf naturbeobachtung.at oder via App melden. Diese Citizen-Science-Daten helfen Forschern, die Bestände zu erfassen — und damit gezielt zu schützen. Denn obwohl winzig, spielt das Mauswiesel eine große Rolle im Gleichgewicht unserer Natur.

