Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett

150 Euro hätten mehr als 54.000 Anspruchsberechtigte bis Ende Oktober für Schulartikel einlösen können. Insgesamt wären es über acht Millionen Euro gewesen, eine Million ist aber auf der Strecke geblieben.

Im Sommer haben insgesamt 54.289 anspruchsberechtigte Personen einen Brief vom Staat bekommen – genauer gesagt vom Sozialministerium. Grund dafür war die Aktion „Schulstartklar!“, mit der Familien mit Schulkindern, die im Juni 2025 Sozialhilfe oder Mindestsicherung bezogen haben, unterstützt werden sollen. In diesen Briefen war ein Code, mit dem in der Schulstart-App ein 150-Euro-Gutschein aktiviert werden konnte. Diesen konnten die Betroffenen schließlich für Schulartikel bei allen Libro- und Pagro Diskont-Filialen österreichweit einlösen. Nicht jeder hat das aber gemacht.

Wie viele Gutscheine nicht abgeholt oder verwendet wurden

Wie das Sozialministerium nun nämlich exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärt, wurden 48.866 dieser Gutscheine via Download aus der App bezogen, 2.289 weitere Menschen wollten das Geld lieber physisch haben und haben sich die Gutscheine so geholt. Mehr dazu hier: Über 2.000 Österreicher wollen 150 Euro-Gutschein „in der Hand halten“. Insgesamt macht das 51.155 aktivierte oder abgeholte Gutscheine, mehr als 3.000 Anspruchsberechtigte haben das Geld also komplett ignoriert. Laut Sozialministerium wurden aber übrigens nur 49.480 Gutscheine ganz oder teilweise eingelöst. Heißt: 1.675 davon wurden zwar abgeholt oder aktiviert, verwendet hat man die 150 Euro aber nicht.

„Nur“ 7,1 von möglichen 8,1 Millionen Euro eingelöst

Abschließend heißt es aus dem Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten noch, dass insgesamt rund 7,1 Millionen Euro eingelöst worden sind. Da 49.480 Gutscheine, die jeweils 150 Euro wert sind, mehr als 7,4 Millionen Euro ausmachen würden, sind also auch bei den teilweise eingelösten Gutscheinen rund 300.000 Euro für die betroffenen Familien „verloren“ gegangen. Übrigens: Hätten alle 54.289 anspruchsberechtigten Personen ihre 150-Euro-Gutscheine abgeholt bzw. aktiviert und eingelöst, wären theoretisch mehr als 8,1 Millionen Euro möglich gewesen. Insgesamt haben die Betroffenen also eine knappe Million Euro quasi verfallen lassen, das Geld konnte nämlich nur bis inklusive 31. Oktober eingelöst werden und ist nun quasi „wertlos“ – zumindest für die betroffenen Familien.

Überblick über die „Schulstartklar!“-Aktion: 94,20 Prozent der Gutscheine wurden aktiviert oder abgeholt

Anzahl Bezugsberechtigte: 54.289 Personen

Anzahl Gutschein-Downloads via App: 48.866

Anzahl ausgestellte physische Gutscheine: 2.289

Anzahl eingelöste Gutscheine bei Libro/Pagro: 49.480

Eingelöstes Guthaben gesamt: 7,1 Millionen Euro

Wann kommt der Schulstartbonus wieder?

Der Schulstartbonus wird allerdings im Frühjahr kommendes Jahr wieder zurückkommen. Dann heißt er wieder – wie auch dieses Jahr – „Schulstartplus!„. Der Frühjahrsbonus kann übrigens nicht nur für Schulartikel sondern auch für den Kauf anderer Dinge verwendet werden – etwa für Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel, bestätigt das Sozialministerium in einer Aussendung. Weiterführende Informationen für die betroffenen Familien gibt es Anfang nächsten Jahres.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 18:59 Uhr aktualisiert