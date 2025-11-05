120-Meter-Absturz: Bauer springt in letzter Sekunde von Fahrzeug

Am 4. November 2025 gegen 10.15 Uhr führte ein 63-jähriger Österreicher mit seinem Motorkarren auf einem steilen Gelände in Brandberg Feldarbeiten durch. Beim Bergabfahren geriet das Fahrzeug rückwärts in Rutschen und stürzte in weiterer Folge ca. 120 m über steiles Gelände und Felsabsätze ab. Dem 63-Jährigen gelang es vom Motorkarren abzuspringen und er blieb in einem Stacheldrahtzaun hängen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde mit dem Rettungswagen zu einem ortsansässigen Arzt verbracht. Der Motorkarren wurde komplett zerstört.