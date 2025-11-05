Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Der mann wurde mit der Rettung zu einem Arzt gebracht.
Tirol
05/11/2025
Glück im Unglück

120-Meter-Absturz: Bauer springt in letzter Sekunde von Fahrzeug

Ein 63-jähriger Landwirt verlor beim Bergabfahren die Kontrolle über seinen Motorkarren. Das Fahrzeug rutschte rückwärts und stürzte rund 120 Meter über steiles Gelände und Felsabsätze ab.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Am 4. November 2025 gegen 10.15 Uhr führte ein 63-jähriger Österreicher mit seinem Motorkarren auf einem steilen Gelände in Brandberg Feldarbeiten durch. Beim Bergabfahren geriet das Fahrzeug rückwärts in Rutschen und stürzte in weiterer Folge ca. 120 m über steiles Gelände und Felsabsätze ab. Dem 63-Jährigen gelang es vom Motorkarren abzuspringen und er blieb in einem Stacheldrahtzaun hängen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde mit dem Rettungswagen zu einem ortsansässigen Arzt verbracht. Der Motorkarren wurde komplett zerstört.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: