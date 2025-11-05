Lotto-Ziehung am Mittwoch: Diese Zahlen machen dich zum Millionär

Bei der aktuellen Ziehung von Lotto „6 aus 45“ hatten viele Spieler wieder ihre Chance auf den großen Gewinn. Hier sind die frisch ermittelten Zahlen – vielleicht ist dein Tipp dabei.

Heute geht es um einen Jackpot

Bei der Letzten Ziehung am 2. November gab es keinen Lotto-Sechser. Somit ging es heute um einen Jackpot.

Lotto-Ziehung am 5. November

Welche Zahlen dir dieses Mal zum großem Geldregen verhelfen, liest du hier.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 2. November 2025 gezogen*: Lotto : 12, 17, 20, 33, 41, 43 / Zusatzzahl: 42

: 12, 17, 20, 33, 41, 43 / Zusatzzahl: 42 LottoPlus : 1, 5, 15, 18, 21, 32

: 1, 5, 15, 18, 21, 32 Joker: 3, 5, 0, 7, 7, 8 `*Angaben ohne Gewähr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert