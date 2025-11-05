Skip to content
/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt Moderatorin Lisa Makas im Studio für die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag den 25. Juli.
Heute geht es um einen Jackpot
Österreich
05/11/2025
Lotto 6 aus 45

Lotto-Ziehung am Mittwoch: Diese Zahlen machen dich zum Millionär

Bei der aktuellen Ziehung von Lotto „6 aus 45“ hatten viele Spieler wieder ihre Chance auf den großen Gewinn. Hier sind die frisch ermittelten Zahlen – vielleicht ist dein Tipp dabei.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(43 Wörter)

Bei der Letzten Ziehung am 2. November gab es keinen Lotto-Sechser. Somit ging es heute um einen Jackpot.

Lotto-Ziehung am 5. November

Welche Zahlen dir dieses Mal zum großem Geldregen verhelfen, liest du hier.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 2. November 2025 gezogen*:

  • Lotto: 12, 17, 20, 33, 41, 43 / Zusatzzahl: 42
  • LottoPlus: 1, 5, 15, 18, 21, 32
  • Joker: 3, 5, 0, 7, 7, 8

`*Angaben ohne Gewähr

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?

Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert
