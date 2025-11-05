/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Lotto-Ziehung am Mittwoch: Diese Zahlen machen dich zum Millionär
Bei der aktuellen Ziehung von Lotto „6 aus 45“ hatten viele Spieler wieder ihre Chance auf den großen Gewinn. Hier sind die frisch ermittelten Zahlen – vielleicht ist dein Tipp dabei.
Bei der Letzten Ziehung am 2. November gab es keinen Lotto-Sechser. Somit ging es heute um einen Jackpot.
Lotto-Ziehung am 5. November
Welche Zahlen dir dieses Mal zum großem Geldregen verhelfen, liest du hier.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 2. November 2025 gezogen*:
- Lotto: 12, 17, 20, 33, 41, 43 / Zusatzzahl: 42
- LottoPlus: 1, 5, 15, 18, 21, 32
- Joker: 3, 5, 0, 7, 7, 8
`*Angaben ohne Gewähr
Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?
Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
Abgestimmt: Mal
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.