Österreichwetter: Sonne dominiert, Nebel bleibt hartnäckig

„Hoher Luftdruck sorgt abseits der Nebelfelder weiterhin für Sonnenschein von früh bis spät. Teils zähe Nebel- und Hochnebelfelder treten vor allem im Donau- und Rheintal, im Südosten sowie im Waldviertel auf. Auch in manchen inneralpinen Tälern und Becken halten sich Nebelfelder. Der Wind lebt im Nordosten spür auf und kommt aus Südost. An der Alpennordseite wird es leicht föhnig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 9 und 20 Grad. Die höchsten Werte sind im Westen zu erwarten“, so die Prognose der GeoSphere Austria.