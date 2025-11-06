Erschöpfte Schneeschuhwanderer in der Nacht vom Hochkönig gerettet

Mittwochabend, dem m5. November 2025, gegen 17.30 Uhr ging bei der Bergrettung Werfen der Notruf zweier 19-jähriger Schneeschuhwanderer ein. „Es hieß, dass die beiden 19-jährigen Deutschen im Aufstieg zum Hochkönig bei Leiter nicht mehr weiter können“, schildert Einsatzleiter Simon Piberger. Zunächst vermuteten die Retter, dass sich die Wanderer bereits in der Nähe des Matrashauses befanden, da dort eine Leiter zu überwinden ist. Zwölf Mitglieder der Bergrettung Werfen machten sich bereit. „Zuerst war es nicht sicher, ob wir auch einen Hubschrauber zur Unterstützung bekommen könnten“, so Piberger.

Aufstieg in hochwinterlichen Bedingungen

Die beiden jungen Männer sind bereits in den frühen Morgenstunden gestartet. Ihr Ziel war der Winterraum des Matrashauses. Doch auf rund 2.700 Metern Höhe, zwischen Kniebeißer und Bratschenkopf, ging nichts mehr. „Sie haben sich durch den Schnee gekämpft und konnten aufgrund der winterlichen Bedingungen nicht weiter aufsteigen“, erklärt der Einsatzleiter. Die Dunkelheit machte die Lage zusätzlich gefährlich. Schließlich kam Unterstützung aus der Luft: zwei Hubschrauberteams wurden angefordert.

Rettung mit spezieller Winde

Der in Niederöblarn stationierte Notarzthubschrauber Christophorus 14 ist mit einer speziellen Rettungswinde ausgestattet. Nur mit einer solchen darf im alpinen Gelände bei Nacht geborgen werden. Das Team des C14 nahm die beiden erschöpften Deutschen mithilfe dieser Winde auf. Unterstützung kam vom Polizeihubschrauber Flir, der die Umgebung ausleuchtete. „Für die beiden erschöpften Männer wäre der Abstieg mit uns zur großen Herausforderung geworden“, betont Piberger. Die geretteten Schneeschuhwanderer wurden zum Arthurhaus geflogen und dort erstversorgt. „Sie waren erschöpft und unterkühlt“, berichtet der Einsatzleiter. Glücklicherweise blieben beide unverletzt.

©Bergrettung Werfen Bergretter im nächtlichen Einsatz am Hochkönig: Nur mit Hubschrauber und Winde konnten die beiden erschöpften Wanderer sicher geborgen werden. ©Bergrettung Werfen eamarbeit in der Dunkelheit: Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 hob die jungen Deutschen mit einer Spezialwinde aus dem hochalpinen Gelände.

Hohe Kosten drohen für die Deutschen

Für die beiden jungen Deutschen könnten nun allerdings hohe Einsatzkosten entstehen. „Was sie durch eine etwas frühere Alarmierung – noch bei Tageslicht – vermeiden hätten können“, so die Bergrettung Werfen. Die Retter appellieren an alle Bergfreunde, derzeit besonders vorsichtig zu sein. In den höheren Lagen herrschen bereits hochwinterliche Bedingungen. „Daher ist derzeit eine gründliche Tourenplanung – auch durch das Einholen von lokalen Bedingungen – und eine gute Ausrüstung sehr wichtig“, betont Piberger. Im Einsatz standen neben den zwölf Werfener Bergrettern auch zwei Alpinpolizisten sowie die Teams der Hubschrauber C14 und Flir Salzburg.