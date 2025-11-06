Bei Brand: 83-Jährige stirbt im eigenen Bett neben Ehemann

Ein Brand in den frühen Morgenstunden des Donnerstags forderte im Bezirk Steyr-Land ein Menschenleben. Trotz raschem Einsatz mehrerer Feuerwehren konnte eine 83-jährige Hausbewohnerin nicht mehr gerettet werden.

Mehrere Feuerwehren standen in der Nacht im Einsatz. Für die 83-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Ihr Ehemann konnte von den Einsatzkräften gerettet werden.

Kurz nach zwei Uhr früh wurden Polizei, Rettung und mehrere Feuerwehren zu einem Wohnhaus im Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Schlafzimmer bereits in Flammen. „Als die Polizeistreife ankam, wurde die 83-jährige Hausbewohnerin bereits auf der Fahrbahn reanimiert“, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Trotz der raschen Hilfe konnte der Notarzt gegen 2.15 Uhr nur noch den Tod der Frau feststellen. Auch der 90-jährige Ehemann der Verstorbenen befand sich im Haus. Er wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und mit der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

Pflegerin schlug sofort Alarm

Eine 34-jährige Pflegerin, die im Haus des Ehepaares wohnte, wurde in der Nacht durch ein Geräusch aus dem Erdgeschoß geweckt. Als sie den Brandgeruch bemerkte, reagierte sie geistesgegenwärtig: Sie verständigte sofort ihre Chefin, die umgehend den Notruf absetzte und auch den Sohn des Ehepaares informierte. Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte am Brandort ein.

Heizdecke als mögliche Ursache

Der Brandherd befand sich im Schlafzimmer, im Bett des Ehepaares. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. „Vermutlich wurde das Feuer durch einen Defekt eines Elektrogerätes, möglicherweise einer Heizdecke, ausgelöst“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich.