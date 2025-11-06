Vergiftung? Besitzerin findet Pferd plötzlich tot auf Koppel

Ein tragischer Vorfall erschüttert Mannersdorf an der Rabnitz: Ein Pferd wurde leblos auf einer Koppel gefunden. Die Tierärztin konnte nur noch den Tod feststellen, der Verdacht auf eine Vergiftung steht im Raum.

Das Tier wird in der Veterinärmedizinischen Universität Wien obduziert um die Todesursache festzustellen.

Am Vormittag des 5. November ereignete sich in Mannersdorf an der Rabnitz (Burgenland) ein tragischer Vorfall mit einem Pferd. Das Tier befand sich mit weiteren Pferden auf einer Koppel und wurde von der Besitzerin plötzlich am Boden liegend aufgefunden. Die hinzugezogene Tierärztin konnte nur noch den Tod feststellen.

Verdacht auf Vergiftung

Aufgrund der durch die Tierärztin vor Ort festgestellten Symptomatik besteht der Verdacht einer Vergiftung, informiert die Polizei. Das Tier wird in der Veterinärmedizinischen Universität Wien obduziert um die Todesursache festzustellen.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Bereits vor einem Jahr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Dabei verstarb ein Pferd, ein weiteres konnte gerettet werden. Weitere Ermittlungen werden geführt.