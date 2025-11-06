145 km/h! Polizei zieht junge Raser aus dem Verkehr

Bei Verkehrskontrollen im Rahmen eines Sicherheitsschwerpunkts wurden in Salzburg mehrere schwere Verstöße festgestellt. Zwei Raser mussten ihren Führerschein sofort abgeben, ein LKW-Lenker war im Fahrverbot unterwegs.

Weil ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer am 5. November mit seinem Pkw auf der Lamprechtshausener Bundesstraße B156 mit einer Geschwindigkeit von 125 anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde, musste dieser den Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Auch auf der Gerlos Straße B165 war ein 21-jähriger Pkw-Lenker bei erlaubten 80 mit 145 km/h unterwegs. Bei der darauffolgenden Anhaltung nahmen die Polizisten dem Pinzgauer den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.

LKW-Lenker mit überladenen Fahrzeug im Fahrverbot unterwegs

Auf der Wiestal Landesstraße L107 wurden Polizisten auf einen augenscheinlich überladenen LKW aufmerksam. Zudem war der Lenker im Fahrverbot unterwegs. Bei der darauffolgenden Wiegekontrolle stellten die Polizisten eine Überladung von über sechs Tonnen fest. Der 56-jährige Lenker aus Oberösterreich wird mehrfach angezeigt.