Deshalb bekommen 300.000 Österreicher bald einen Brief von der ÖGK

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) lädt wieder zum Gesundheits-Check ein. Diesbezüglich werden in den kommenden Wochen rund 300.000 Einladungen versendet.

Alle in Österreich lebenden Personen ab 18 haben die Möglichkeit, einmal im Jahr kostenlos eine umfassende Vorsorgeuntersuchung in Anspruch zu nehmen.

Alle in Österreich lebenden Personen ab 18 haben die Möglichkeit, einmal im Jahr kostenlos eine umfassende Vorsorgeuntersuchung in Anspruch zu nehmen. Erste Ansprechpartner sind die Arztordinationen, aber auch in den Gesundheitszentren der ÖGK kann der Gesundheits-Check durchgeführt werden. Deshalb versendet die ÖGK in den kommenden Wochen rund

300.000 Einladungen zur Vorsorgeuntersuchung an Personen, die bei der ÖGK versichert sind

und noch nie oder schon länger keinen Gesundheits-Check gemacht haben.

ÖGK lädt wieder zum Gesundheits-Check ein

„Nutzen Sie das Angebot und investieren Sie in Ihre Gesundheit. Denn Vorsorge zahlt sich aus – für ein längeres, aktiveres und gesünderes Leben“, appelliert ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter: „Wer gesund alt werden will, soll jung damit anfangen – die Beratung und Empfehlungen, die Sie beim Gesundheits-Check erhalten, unterstützen Sie dabei. Nehmen Sie sich Zeit dafür, denn je früher eine Erkrankung erkannt wird, desto besser und schonender kann sie behandelt werden.“

Der Check umfasst wichtige Untersuchungen, mit denen Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden können – oft bevor Beschwerden überhaupt auftreten. So kann aktiv dazu beigetragen werden, die Gesundheit zu erhalten und möglichen Risiken vorzubeugen. „Ob Blutzucker- und Cholesterinwerte, Blutdruckmessung oder Beratung zu einem gesunden Lebensstil: Der kostenlose Gesundheits-Check bietet eine wertvolle Gelegenheit, mehr über den Gesundheitszustand zu erfahren“, informiert die ÖGK.

So viele Menschen nahmen 2024 an der Vorsorgeuntersuchung teil

Im Jahr 2024 haben insgesamt rund 1,5 Millionen Menschen an der Vorsorgeuntersuchung teilgenommen, davon 46 Prozent Männer und 54 Prozent Frauen. Empfohlen wird der Gesundheits-Check Personen unter 40 Jahren in dreijährigen und ab 40 in zweijährigen Abständen. Natürlich können auch Personen, die keine Einladung erhalten haben, zur Vorsorge-Untersuchung gehen, sofern der letzte Gesundheits-Check 12 Monate zurückliegt, informieren die Experten.

