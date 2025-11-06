Pflegebonus-Aus: Andere Länder folgen Salzburg nicht

Das machten die dortigen Zuständigen am Donnerstag klar. Seitens der steirischen blau-schwarzen Landesregierung hieß es etwa, der „Pflegebonus“ in der Steiermark sei bereits seit dem Gehaltspaket 2023 Teil des Grundgehalts. Es gebe derzeit keine Diskussion, das zu ändern. Die schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg hat angesichts des budgetären Spardrucks zuletzt mehrere Kürzungen im Sozialbereich angekündigt. Mitte Oktober wurde erklärt, dass die anfänglich vom Bund bezahlte Corona-Prämie für das Pflegepersonal auslaufen soll. Salzburg wäre das bisher einzige Bundesland, wo das passiert. Das Geld aus Wien soll vielmehr ins allgemeine Budget fließen. Zugleich wird ein bereits ausverhandeltes Gehaltspaket für die Salzburger Landeskliniken (SALK) aufgeschnürt. Und am Mittwoch beschloss der Landtag ein umstrittenes Sondergesetz, das die gesetzliche Valorisierung der Tarife für Pflege- und Seniorenheime deutlich reduziert.

Proteste in Salzburg

Am Mittwochnachmittag kam es in Salzburg zu Protesten gegen die geplanten Einschnitte. Mehrere hundert Pflegerinnen und Pfleger demonstrierten in der Landeshauptstadt. In einer Betriebsrätekonferenz einigte man sich zudem auf einen weiteren Protestzug zum Sitz der Landesregierung am 25. November – am Tag vor dem Budgetlandtag. Streiks oder Betriebsversammlungen behalte man sich noch vor, hieß es.

Niederösterreich: Pflegebonus bleibt trotz Einsparungen

Aus Niederösterreich hieß es dazu auf APA-Anfrage am Donnerstag, der Pflegebonus werde weiterhin ausbezahlt. „Wir befinden uns gerade mitten in den Verhandlungen zum Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028“, teilte der niederösterreichische Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) mit. „Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, 300 Millionen Euro einzusparen – die Ressortverantwortlichen sind demnach angehalten, in ihren Budgets Einsparungspotenziale zu erheben. Fest steht jedoch: Der Pflegebonus wird in Niederösterreich weiterhin ausbezahlt werden.“ Im Ressort der für soziale Verwaltung, Gesundheit und Gleichstellung zuständigen Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) sollen laut Vorgabe neun Millionen Euro eingespart werden. Die Budgetgespräche dazu werden laut einem Sprecher Anfang 2026 starten. FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz verwies auf Anfrage auf laufende Budgetverhandlungen. „Selbstverständlich kürzen und streichen wir im Asylbereich“, betonte sie. Verwiesen wurde auf Verschärfungen bei der Sozialhilfe, die in der Landtagssitzung am 20. November beschlossen werden sollen. „Wir schützen jene, die das System erhalten – und nicht jene, die es ausnutzen“, so Rosenkranz.

Burgenland und Oberösterreich zahlen Bonus weiterhin aus

Auch das Burgenland hält am Pflegebonus fest. Dessen Weiterführung sei „eine Selbstverständlichkeit“, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro von Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Damit würden die Einkommen von rund 3.900 Pflegekräften im Land gestärkt und die Rahmenbedingungen für eine gute Pflege geschaffen. Auch in Oberösterreich ist nicht angedacht, dem Salzburger Vorbild zu folgen: „Der Pflegebonus wird weiter in voller Höhe ausbezahlt“, versicherte Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) auf APA-Anfrage. Die Pläne im Nachbarbundesland will er nicht kommentieren. Der Mitte der Woche präsentierte Budget-Voranschlag für 2026 sieht im Sozialbereich eine Erhöhung von 779 Mio. auf 823,4 Mio. Euro vor. Sparen will Oberösterreich vor allem bei der Sozialhilfe, hier soll neuerlich nachgeschärft werden. Die Novelle, die voraussichtlich im Dezember im Landtag beschlossen wird und ab Jahresbeginn 2026 gelten soll, sieht vor allem eine raschere Kürzung und strengere Bemühungspflichten vor.

Steiermark verweist auf andere Einsparungen

Keine Änderungen beim Pflegebonus wird es auch in der Steiermark geben. Bezüglich der Einsparungsnotwendigkeiten verwies man auf andere Maßnahmen. Die blau-schwarze steirische Landesregierung habe im September ihren Entwurf für die Reform des Sozialunterstützungsgesetzes vorgelegt. Dieses sieht eine „Bemühungspflicht“ vor, Sozialhilfebeziehende sollen in Zukunft Sprachkurse belegen und zusätzliche Qualifikationen erwerben müssen, um besser am Arbeitsmarkt vermittelt werden zu können. Auch Integration soll ein Muss sein. Mit der „Bemühungspflicht“ gehen auch strengere Sanktionen und die Einführung von Mindest- und Ersatzfreiheitsstrafen einher. Zukünftig sollen Kürzungen von bis zu 100 Prozent ab dem vierten Fehlverhalten – etwa in Sachen „Bemühungspflicht“ – möglich sein. Auch eine Verwaltungsstrafe soll im Wiederholungsfall eingehoben werden, wobei österreichweit erstmals Mindeststrafen in der Höhe von 200 Euro eingeführt werden sollen. Zusätzlich wird der Höchstsatz auf 95 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes abgesenkt. Auch Zahlungen für Minderjährige sollen nach dem Vorbild von Ober- und Niederösterreich herabgesetzt werden. Kürzungen im Sozialbereich gab es in der Steiermark bereits im Sommer, etwa bei den Förderungen für rund 40 steirische Vereine und Organisationen aus dem Sozialbereich. Insgesamt seien 2,5 Millionen Euro weniger ausgeschüttet worden. Gegen die Einsparungen wurde auch protestiert – beispielsweise in Form eines Solidaritätszugs durch die Stadt, bei dem rund 2.000 Menschen teilgenommen hatten.

Kärnten: Solidarität mit Salzburger Personal

Auch in Kärnten bleibt der Pflegebonus vorerst erhalten. Michael Kraxner, Vorsitzender der GÖD Gesundheitsgewerkschaft Kärnten, hatte bereits Ende Oktober nach einem Gespräch mit Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) bestätigt, dass die Abschaffung in Kärnten kein Thema ist – die Auszahlung erfolge „reibungslos und planmäßig“. Auch zeigte sich Kraxner solidarisch mit dem Pflegepersonal in Salzburg und kritisierte das Vorgehen der dortigen schwarz-blauen Landesregierung: Die Vorgehensweise „sendet ein fatales Signal“ und „käme einer Zweckentfremdung von Bundesmitteln gleich.“ Umstrukturierungen gibt es aber auch in Kärnten: Im stationären Bereich sollen 131 Betten gestrichen werden, das sieht der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) 2030 vor. Die ambulanten Plätze sollen hingegen von 179 auf 203 ausgebaut werden. Die Versorgung außerhalb der Kärntner Krankenanstalten soll laut Prettner so ausgebaut werden, dass sie für Spitäler und niedergelassene Ärzte eine Entlastung und gleichzeitig kürzere Wartezeiten und neue Leistungen für Patienten bringt. Bis 2030 sollen fünf zusätzliche Facharzt-Kassenstellen, acht neue Spezialambulatorien und zehn zusätzliche Primärversorgungseinrichtungen (PVE) entstehen. Konkrete Einsparungen für Kärnten werden am 13. November in der Landesbudget-Präsentation vorgestellt. (APA, Red. 6.11)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 15:46 Uhr aktualisiert