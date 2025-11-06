„Schmerzhafte Entscheidung“: Swarovski kürzt 400 Arbeitsplätze

Der Tiroler Traditionsbetrieb Swarovski steht vor einem weiteren massiven Personalabbau. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, sollen rund 400 Arbeitsplätze in Wattens gestrichen werden – betroffen sind sowohl Büroangestellte als auch Produktionsmitarbeiter:innen. Wattens bleibe zwar ein „strategischer Standort“ und die „Wiege von Swarovski“, hieß es in einer Aussendung. Dennoch sei der Schritt „unerlässlich, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Jerome Dandrieux, General Manager in Wattens und Chief HR Officer des Konzerns.

Gründe: Konjunkturschwäche und Kostenexplosion

Swarovski verweist auf eine Reihe wirtschaftlicher Herausforderungen:

Die Abkühlung in der internationalen Luxusbranche habe vor allem das B2B-Geschäft in Wattens getroffen. Dazu kommen hohe Rohstoffpreise, steigende Lohnkosten, Wechselkursschwankungen und Zölle, die die Produktion in Tirol zunehmend belasten. Obwohl sich das Unternehmen im Zuge seiner globalen „LUXignite-Strategie“ robust entwickelt habe, sei der Standort Wattens derzeit „erheblich unterausgelastet“.

Tirol reagiert mit Betroffenheit

In Tirol sorgte die Ankündigung für Entsetzen. Arbeitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) sprach von einem „schweren Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Marktgemeinde Wattens und für das Land Tirol“.Sie forderte Swarovski auf, „Verantwortung zu übernehmen“ und ein Sozialpaket für die Beschäftigten zu schnüren. Auch die Unterstützung durch eine Unternehmensstiftung sei dringend notwendig, so Mair.

Arbeiterkammer spricht von „Kahlschlag“

Die Reaktionen der Arbeiterkammer Tirol (AK) fielen noch schärfer aus. Präsident Erwin Zangerl bezeichnete die Entscheidung als „Bankrotterklärung der Konzernstrategie“. Allein seit Jänner 2023 habe Swarovski rund 600 Arbeitsplätze abgebaut – nun könnten es „bis zu 500 zusätzliche“ werden, sollte die Belegschaft nicht auf eine geplante Arbeitszeitreduktion eingehen. „Die angeblichen Bekenntnisse zum Standort Wattens waren offenbar bloß Lippenbekenntnisse“, kritisierte Zangerl. Bund und Land hätten das Unternehmen „über Jahrzehnte mit Steuergeld unterstützt – offenbar vergeblich“.

Wirtschaftskammer: Standort Österreich unter Druck

Auch die Tiroler Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler äußerte sich besorgt. Der Stellenabbau bei Swarovski sei ein „Symbol dafür, wie sehr der Wirtschaftsstandort Österreich unter Druck steht“. Thaler fordert rasche politische Gegenmaßnahmen: „Wir müssen endlich an den richtigen Stellschrauben drehen, um diese Abwärtsspirale zu beenden – sie betrifft längst nicht nur Swarovski.“